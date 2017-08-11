Антитеррор по-красноярски: трёхрубежная зона безопасности

Отвечая на запрос ИА REGNUM об антитеррористической безопасности, в ГУ МВД России по Красноярскому краю сообщили о том, что при обеспечении правопорядка органы внутренних дел региона применяют трёхрубежную зону безопасности.

По данным ведомства, на первом рубеже ограничивается движение транспортных средств и их парковка в 500-метровой зоне от мест проведения мероприятий. На втором рубеже полицейские проводят патрулирование промежуточной территории от мест парковки до места проведения мероприятия, чтобы выявить людей, «склонных к совершению правонарушений». На третьем рубеже в зону безопасности не допускаются нетрезвые люди и те, кто имеет при себе оружие или предметы, которые могут быть использованы в качестве такового, иные средства самообороны, а также напитки в стеклянной таре.

Добавим, об аналогичной схеме обеспечения правопорядка красноярские полицейские сообщали накануне празднования Дня Победы. 9 мая 2017 года на территории 113 городов и населенных пунктов края провели более 150 мероприятия, посвященных празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В праздничных мероприятиях приняли участие более 200 тысяч человек. Вместе с сотрудниками полиции общественный порядок также обеспечивали представители Росгвардии, казаки Енисейского казачьего войска, народные дружинники, работники частных охранных организаций, сотрудники ГУФСИН и так далее.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в июле текущего года заместитель генерального прокурора РФ Виктор Гринь во время заседания президиума Совета законодателей России при Федеральном Собрании РФ заявил о том, что власти российских регионов не могут обеспечить должный уровень защиты мест массового скопления людей. По его словам, особую обеспокоенность вызывает ситуация с обеспечением антитеррористической защищённостью объектов.