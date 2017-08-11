Антитеррор по-красноярски: трёхрубежная зона безопасности
Сотрудники полиции Красноярского края рассказали об обеспечении правопорядка, однако критические замечания замгенпрокурора комментировать не стали.
Сотрудники полиции Красноярского края рассказали об обеспечении правопорядка, однако критические замечания замгенпрокурора комментировать не стали.
Отвечая на запрос ИА REGNUM об антитеррористической безопасности, в ГУ МВД России по Красноярскому краю сообщили о том, что при обеспечении правопорядка органы внутренних дел региона применяют трёхрубежную зону безопасности.
По данным ведомства, на первом рубеже ограничивается движение транспортных средств и их парковка в 500-метровой зоне от мест проведения мероприятий. На втором рубеже полицейские проводят патрулирование промежуточной территории от мест парковки до места проведения мероприятия, чтобы выявить людей, «склонных к совершению правонарушений». На третьем рубеже в зону безопасности не допускаются нетрезвые люди и те, кто имеет при себе оружие или предметы, которые могут быть использованы в качестве такового, иные средства самообороны, а также напитки в стеклянной таре.
Добавим, об аналогичной схеме обеспечения правопорядка красноярские полицейские сообщали накануне празднования Дня Победы. 9 мая 2017 года на территории 113 городов и населенных пунктов края провели более 150 мероприятия, посвященных празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В праздничных мероприятиях приняли участие более 200 тысяч человек. Вместе с сотрудниками полиции общественный порядок также обеспечивали представители Росгвардии, казаки Енисейского казачьего войска, народные дружинники, работники частных охранных организаций, сотрудники ГУФСИН и так далее.
Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в июле текущего года заместитель генерального прокурора РФ Виктор Гринь во время заседания президиума Совета законодателей России при Федеральном Собрании РФ заявил о том, что власти российских регионов не могут обеспечить должный уровень защиты мест массового скопления людей. По его словам, особую обеспокоенность вызывает ситуация с обеспечением антитеррористической защищённостью объектов.
В ГУ МВД по Красноярскому краю от комментирования критических замечаний Виктора Гриня воздержались.