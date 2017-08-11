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07:58 (мск), источник: Восток Медиа

Музей техники на Садгороде реставрирует пожарный пикап 30-х годов

Мастера не только вернут машине способность ездить, но и наладят систему тушения.

Специалисты музея исторической техники ХХ века, расположенного на Садгороде, завершают реставрацию нового экспоната — это американский пожарный пикап Ford Model A. Как рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа» специалист по связям с общественностью и СМИ музея Юрий Морозов, к настоящему моменту полностью завершены работы над шасси, двигателем и трансмиссией автомобиля, идет самый кропотливый этап реставрации — сборка. Сразу же по завершении сборки автомобилю будет организована презентация — она запланирована на 10 сентября, когда музей торжественно будет открывать новый выставочный павильон.

По словам Юрия Морозова, пожарный Ford Model A не копирует какой-то определенный тип спецмашины, а является неким собирательным образом пикапов начала 1930-ых годов. Автомобиль оборудован стандартной двухместной кабиной, позади которой расположена ёмкость для воды объемом 0,7 кубометра, пожарный насос, места для двух пожарных и различный специальный инвентарь. Реставраторы комплектуют Ford Model A элементами обшивки салона, дополнительными сиденьями, электрооборудованием, пожарными рукавами, шлангами и многим другим. В результате автомобиль не только обретёт способность хода, но и сможет продемонстрировать своё предназначение — заливать огонь струёй воды.

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