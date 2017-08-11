Музей техники на Садгороде реставрирует пожарный пикап 30-х годов

Специалисты музея исторической техники ХХ века, расположенного на Садгороде, завершают реставрацию нового экспоната — это американский пожарный пикап Ford Model A. Как рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа» специалист по связям с общественностью и СМИ музея Юрий Морозов, к настоящему моменту полностью завершены работы над шасси, двигателем и трансмиссией автомобиля, идет самый кропотливый этап реставрации — сборка. Сразу же по завершении сборки автомобилю будет организована презентация — она запланирована на 10 сентября, когда музей торжественно будет открывать новый выставочный павильон.