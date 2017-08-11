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07:57 (мск), источник: Восток Медиа

Стало известно, где в Приморье «орудуют» самые опасные клещи

Профилактические прививки не пользуются популярностью у жителей края.

Источник: РИА "Новости"

Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю отчиталось о статистике в борьбе с клещами и болезнями, которые они переносят. Так, общее количество укушенных в крае, с момента пробуждения и активной фазы жизни лесных паразитов, составило 6663 человек. Из них больше полутора тысяч — дети, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее агентство сообщало, как клещи захватили большую часть Приморья. Самые «горячие» зоны: в Арсеньеве, Артёме, Спасске-Дальнем — в среднем 400 — 500 укусов на каждый населённый пункт. Но чаще всего жалуются на кровососущих паразитов в Пожарском районе.

Что касается профилактических мер, с начала сезона отдыха всего 152 взрослых и 126 детей получили противоклещевой иммуноглобулин. К сожалению, имел место быть и летальный исход: в середине июля беда случилась с 61-летним приморцем. Ранее мужчина не прививался от болезни по собственному желанию. К слову, это единственный такой случай из 21-го зарегистрированного заболевания у приморцев.

Кроме энцефалита, большую опасность для человека представляет переносимый паукообразными иксодовый клещевой бореллиоз (болезнь Лайма), который обнаружен у 95 жителей края. Также 69 приморцев заразились на отдыхе клещевым риккетсиозом (сыпным тифом).

Стоит отметить, что управление Роспотребнадзора ежегодно проводит профилактические мероприятия по борьбе с опасными насекомыми: обработки специальными растворами к сегодняшнему дню проводились на 796 объектах, а общая площадь безопасных зон составила порядка 1500 гектаров.

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