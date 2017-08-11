ЗАГСы Хабаровского края начали переход на новый уровень

Источник: Агентство «Москва»

В ЗАГСах Хабаровского края приступили к формированию федерального реестра о населении страны. Специалисты систематизируют записи актов гражданского состояния о жителях региона, чтобы впоследствии их можно было занести в общероссийскую базу данных.

«В настоящее время специалисты ЗАГСов проходят дистанционное обучение на базе АО “Главный научный инновационный внедренческий центр”. До конца сентября 138 сотрудников получат квалификационные свидетельства. После этого они смогут приступить к обработке данных», — рассказала председатель комитета по делам ЗАГС и архивов краевого правительства Ольга Завьялова.

Предстоит выполнить колоссальный объем работы — в архиве хранится свыше пяти миллионов записей. Более 30% всей документации составляют актовые записи о рождении, информация накоплена с 1923 года, сообщает пресс-центр регионального правительства в пятницу.

«В настоящее время основное неудобство состоит в том, что граждане, которым нужно повторно получить свидетельство или справку, должны обращаться в отдел ЗАГС по месту хранения акта. Это наиболее востребованная услуга в составе осуществляемых юридически значимых действий, ее запрашивают две трети всех обращающихся людей. С введением единого федерального реестра все гораздо упростится. Документы можно будет выписать в любом отделе ЗАГС страны», — добавила Ольга Завьялова.