ЗАГСы Хабаровского края начали переход на новый уровень
Создание единого федерального реестра о населении расширит возможности жителей региона.
Создание единого федерального реестра о населении расширит возможности жителей региона.
В ЗАГСах Хабаровского края приступили к формированию федерального реестра о населении страны. Специалисты систематизируют записи актов гражданского состояния о жителях региона, чтобы впоследствии их можно было занести в общероссийскую базу данных.
«В настоящее время специалисты ЗАГСов проходят дистанционное обучение на базе АО “Главный научный инновационный внедренческий центр”. До конца сентября 138 сотрудников получат квалификационные свидетельства. После этого они смогут приступить к обработке данных», — рассказала председатель комитета по делам ЗАГС и архивов краевого правительства Ольга Завьялова.
Предстоит выполнить колоссальный объем работы — в архиве хранится свыше пяти миллионов записей. Более 30% всей документации составляют актовые записи о рождении, информация накоплена с 1923 года, сообщает
«В настоящее время основное неудобство состоит в том, что граждане, которым нужно повторно получить свидетельство или справку, должны обращаться в отдел ЗАГС по месту хранения акта. Это наиболее востребованная услуга в составе осуществляемых юридически значимых действий, ее запрашивают две трети всех обращающихся людей. С введением единого федерального реестра все гораздо упростится. Документы можно будет выписать в любом отделе ЗАГС страны», — добавила Ольга Завьялова.
Работа в едином государственном реестре записей актов гражданского состояния начнется уже в 2018 году. Полностью заработать новая система должна заработать с 2020 года. Депутаты Законодательной Думы Хабаровского края уже обратились к федеральным властям с просьбой оставить регионам возможность сохранить «бумажный» документооборот для населённых пунктов, в которых отсутствует доступ в интернет.