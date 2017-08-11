Синоптики Башкирии сообщили, какой будет погода на выходные
УФА, 11 авг 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Синоптики Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщили прогноз погоды на ближайшие три дня.
УФА, 11 авг 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Синоптики Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщили прогноз погоды на ближайшие три дня.
Сегодня в большинстве районов республики осадков не ожидается. Лишь по
12 августа в регионе ночью пройдет местами небольшой дождь, по северу до умеренного. Днем ожидаются небольшие кратковременные дожди, местами небольшие. В отдельных районах грозы. Ветер
13 августа ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Ночью по