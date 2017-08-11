Синоптики Башкирии сообщили, какой будет погода на выходные

Источник: Башинформ

Сегодня в большинстве районов республики осадков не ожидается. Лишь по северо-западу региона днем возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, днем порывистый. Температура воздуха днем — от 20 до 25 градусов.

12 августа в регионе ночью пройдет местами небольшой дождь, по северу до умеренного. Днем ожидаются небольшие кратковременные дожди, местами небольшие. В отдельных районах грозы. Ветер юго-западный, западный, умеренный. Порывы до сильного. Температура воздуха ночью — от 10 до 15 градусов. По востоку республики — до плюс пяти. Днем воздух прогреется до 18 — 23 градусов.