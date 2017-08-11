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09:40 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Екатеринбургский ВИЗ закроют для трамваев

На выходные.

С 0.00 12 августа до 6.00 14 августа екатеринбургский ВИЗ закроют для трамваев. Это связано с тем, что на улицах Кирова и Долорес Ибаррури специалисты будут менять трамвайные пути, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе ЕТТУ.

В это время маршрут № 3 будет ходить до ЦПКиО по Белореченской и Радищева. От ЦПКиО на ВИЗ — по Луначарского, Челюскинцев, Московскую и Белореченскую.

№ 18 пустят по маршруту: ВИЗ, Волгоградская,. Белореченская, Московская, Ленина, станция Шарташ.

№ 19 отправится от Машиностроителей через Халтурина, Московскую до Волгоградской.

Трамвай № 21 поедет от ЦПКиО через Куйбышева, Радищева, Белореченскую до ВИЗа, а оттуда — на Московскую, Челюскинцев, Луначарского до ЦПКиО.

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