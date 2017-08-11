Пропавший неделю назад житель Башкирии 100 км добирался до дома пешком

Мужчина пропал 4 августа. В тот день они с другом поехали в Оренбург за арбузами, после чего Салават Гумеров остался в Оренбурге один и с этого момента на связь не выходил.

О том, что отец Лилии нашелся живым и здоровым ей сообщили только сегодня утром в полиции. Оказалось, что в день пропажи мужчина сутки бродил по Оренбургу, а потом решил пешком дойти до дома и отправился в сторону поселка Саракташ, где неравнодушные люди приютили потерявшегося Салавата и обратились в полицию.