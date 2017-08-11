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09:36 (мск), источник: PROUFU.ru

Пропавший неделю назад житель Башкирии 100 км добирался до дома пешком

Сегодня утром нашелся пропавший неделю назад 61-летний Салават Гумеров из Зианчуринского района. Об этом нам рассказала дочка пропавшего Лилия Гумерова.

Мужчина пропал 4 августа. В тот день они с другом поехали в Оренбург за арбузами, после чего Салават Гумеров остался в Оренбурге один и с этого момента на связь не выходил.

О том, что отец Лилии нашелся живым и здоровым ей сообщили только сегодня утром в полиции. Оказалось, что в день пропажи мужчина сутки бродил по Оренбургу, а потом решил пешком дойти до дома и отправился в сторону поселка Саракташ, где неравнодушные люди приютили потерявшегося Салавата и обратились в полицию.

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