Новосибирцы умилились музыкальному извинению перед девушкой
Житель Новосибирска трогательно извинился перед девушкой — он встал с букетом цветов на колени во дворе дома возлюбленной и произносил речь под аккомпанемент саксофона.
Житель Новосибирска трогательно извинился перед девушкой — он встал с букетом цветов на колени во дворе дома возлюбленной и произносил речь под аккомпанемент саксофона.
Новосибирцы умилились музыкальному извинению перед девушкой, видеозапись опубликована в сообществе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».
Романтическая сцена произошла во дворе дома № 134 на ул. Кропоткина. Мужчина стоял на коленях перед окном любимой с цветами, извинялся и признавался в любви. Рядом в это время играл приглашённый саксофонист.
К сожалению, реакция девушки осталась неизвестной.
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