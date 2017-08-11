В выходные пермяки смогут увидеть самый яркий звездопад

Самый известный и продолжительный метеорный поток Персеиды можно наблюдать с 17 июля по 24 августа. Пик его интенсивности приходится в ночь на 13 августа. По информации пермского планетарий, больше всего метеоров (до 70-ти в час) стоит ожидать в 23:35.



