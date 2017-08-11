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09:28 (мск), источник: Новости Перми

В выходные пермяки смогут увидеть самый яркий звездопад

Знаменитый метеорный поток Персеиды в ночь на 13 августа достигнет своего максимума. В час можно будет увидеть до 70 метеоров.

Самый известный и продолжительный метеорный поток Персеиды можно наблюдать с 17 июля по 24 августа. Пик его интенсивности приходится в ночь на 13 августа. По информации пермского планетарий, больше всего метеоров (до 70-ти в час) стоит ожидать в 23:35.

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