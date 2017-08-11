В омском детском саду на Космическом проспекте открылся бассейн
Теперь дети смогут учиться плавать прямо в детском саду.
Теперь дети смогут учиться плавать прямо в детском саду.
Бассейн открылся в одном из детских садов в Октябрьском округе Омска. Об этом сообщает
Дети от трёх до семи лет смогут разнообразить свои физические нагрузки и научиться плавать прямо в детском саду. Бассейн построен в соответствии со всеми необходимыми требованиями — на полу лежит нескользящая плитка, вода соответствует температурному режиму и безопасна по составу.
Родители радуются, что их дети смогут научиться плавать, станут выносливее, сильнее, занятия в бассейне помогут укрепить иммунитет малышей.
«Безусловно, события, подобные этому, поднимают настроение, — отметила в ходе торжественного открытия бассейна директор Омского