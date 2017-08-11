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09:27 (мск), источник: АиФ Омск

В омском детском саду на Космическом проспекте открылся бассейн

Теперь дети смогут учиться плавать прямо в детском саду.

Бассейн открылся в одном из детских садов в Октябрьском округе Омска. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Дети от трёх до семи лет смогут разнообразить свои физические нагрузки и научиться плавать прямо в детском саду. Бассейн построен в соответствии со всеми необходимыми требованиями — на полу лежит нескользящая плитка, вода соответствует температурному режиму и безопасна по составу.

Родители радуются, что их дети смогут научиться плавать, станут выносливее, сильнее, занятия в бассейне помогут укрепить иммунитет малышей.

«Безусловно, события, подобные этому, поднимают настроение, — отметила в ходе торжественного открытия бассейна директор Омского музыкально-педагогического колледжа Светлана Студеникина. — Сегодня много говорят о том, что должна делать исполнительная и законодательная власть. Я считаю, что главная задача законотворцев любого уровня — заниматься социальными вопросами. Да, у нас сегодня немало вопросов в сфере ЖКХ, транспорта, но мы просто обязаны заботиться о наших детях, делать все для того, чтобы ребенок получал полноценное развитие, качественное образование, мог заниматься физической культурой и спортом, проявлять свои таланты. Эти задачи сегодня ставит перед нами и федеральная власть, президент, и мы считаем, что это своевременный посыл обществу, родителям, педагогам — всем, от кого зависит будущее подрастающего поколения, будущее страны».

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