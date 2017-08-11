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09:22 (мск), источник: АиФ Омск

В подземном переходе у «Маяковского» на весь день выключат свет

Это связано с проведением планового ремонта.

Источник: Аргументы и факты

Свет в подземном переходе у кинотеатра «Маяковский» выключат на весь день. Об этом сообщает пресс-служба администрации Омска.

Отключение связано с проведением плановых работ. Для удобства граждан 13 августа с 09.00 до 17.00 специалисты смонтируют светящуюся светодиодную ленту, которая будет освещать путь в переходе. Лента будет подключена к альтернативному источнику электроэнергии. Кроме этого, будет установлена помпа для откачки грунтовых вод — она заменит имеющуюся насосную станцию, которая также работает от электричества.

Во время проведения работ охрана в переходе будет усилена.

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