В подземном переходе у «Маяковского» на весь день выключат свет

Свет в подземном переходе у кинотеатра «Маяковский» выключат на весь день. Об этом сообщает пресс-служба администрации Омска.

Отключение связано с проведением плановых работ. Для удобства граждан 13 августа с 09.00 до 17.00 специалисты смонтируют светящуюся светодиодную ленту, которая будет освещать путь в переходе. Лента будет подключена к альтернативному источнику электроэнергии. Кроме этого, будет установлена помпа для откачки грунтовых вод — она заменит имеющуюся насосную станцию, которая также работает от электричества.