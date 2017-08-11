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09:18 (мск), источник: Комсомольская правда

Появился график отключения холодной воды в Уфе

Ремонтные работы пройдут во всех районах города.

Источник: Reuters

На следующей неделе, с 14 по 20 августа, во многих домах башкирской столицы закрутят краны — из-за ремонта планируются отключения холодной воды во всех районах. Это коснется не только жилых домов, но также школ, детсадов, поликлиник и кафе.

14 августа.

С 11 до 18 часов воды не будет по адресам: ул. Олимпийская, 5−15 (по нечетной стороне), ул. Олимпийская, 8, ул. Гвардейская, 12, 14, ул. Яблоневая, 6.

15 августа.

С 11 до 19 часов: ул. Ухтомского, 16, 18, 20, 22, 22/1.

С 10 до 24 часов: ул. Машиностроителей, 10 к.1, 12, 12а, 13, 13/1, 14, 14/1, 15, 17а, 21/1, ул. Кольцевая, 175/1, ул. Коммунаров, 4.

16 августа.

С 10 часов до 18 часов: ул. Кольцевая, 134а, 134/1, 136/1, 138, 138/1, 140, 143, ул. Черниковская, 19/2, 25/1, 27, ул. Кремлевская, 25, 27, 29, 31, 32, 36.

17 августа.

С 10 часов до 17 часов: ул. Кольцевая, 113а, 113 В, 115, 117, 119, 127, ул. Кулибина, 13, 15, 17, 19, 19а, 19б, 19 В, 19 г, 22, 24, 26, 28, переулок Кулибина, 3,5,7, ул. Александра Невского, 31, 33.

Далее — по ссылке.

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