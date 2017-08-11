Появился график отключения холодной воды в Уфе
Ремонтные работы пройдут во всех районах города.
Ремонтные работы пройдут во всех районах города.
На следующей неделе, с 14 по 20 августа, во многих домах башкирской столицы закрутят краны —
14 августа.
С 11 до 18 часов воды не будет по адресам: ул. Олимпийская, 5−15 (по нечетной стороне), ул. Олимпийская, 8, ул. Гвардейская, 12, 14, ул. Яблоневая, 6.
15 августа.
С 11 до 19 часов: ул. Ухтомского, 16, 18, 20, 22, 22/1.
С 10 до 24 часов: ул. Машиностроителей, 10 к.1, 12, 12а, 13, 13/1, 14, 14/1, 15, 17а, 21/1, ул. Кольцевая, 175/1, ул. Коммунаров, 4.
16 августа.
С 10 часов до 18 часов: ул. Кольцевая, 134а, 134/1, 136/1, 138, 138/1, 140, 143, ул. Черниковская, 19/2, 25/1, 27, ул. Кремлевская, 25, 27, 29, 31, 32, 36.
17 августа.
С 10 часов до 17 часов: ул. Кольцевая, 113а, 113 В, 115, 117, 119, 127, ул. Кулибина, 13, 15, 17, 19, 19а, 19б, 19 В, 19 г, 22, 24, 26, 28, переулок Кулибина, 3,5,7, ул. Александра Невского, 31, 33.
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