В Находкинской больнице готовят к выписке уникальную пациентку

Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Анастасия Борисовна Бычкова поступила в отделение травматологии с диагнозом «чрезвертельный переломом левого бедра со смещением». На следующий день было принято решение провести женщине операцию по восстановлению целостности кости (остеосинтез). Сегодня Анастасия Борисовна чувствует себя хорошо, уже самостоятельно передвигается с помощью медицинских опор.

Как рассказал заведующий отделением травматологии Валерия Коляда, для своих лет эта женщина находится в отличной физической форме. При ее поступлении в стационар было проведено предусмотренное стандартами обследование. Оно показало, что у пациентки практически нет сопутствующих хронических заболеваний. Имелись лишь незначительные нарушения по гипертонической болезни, что не является противопоказанием для проведения операции.

«Вместе с коллегами из отделения анестезиологии и реаниматологии мы сделали все возможное, чтобы, учитывая особый статус пациентки, оказать ей необходимую медицинскую помощь. Конечно, мы проводили консультации перед операцией, однако возраст не является противопоказанием для качественной жизни. Важно состояние, в котором человек пришел к своим годам. Анастасия Борисовна вела активный образ жизни, полностью себя обслуживала. Абсолютно психологически адекватна. Но главное — у нее огромное желание жить, а также прекрасная семья, которая обеспечивает ей достойный уход и окружает вниманием!» — рассказал он.

Этой женщиной восхищена вся больница. В свои 102 года она показывает всем, что значит физическая активность для сохранения здоровья. Поет песни о любви, читает вслух стихи. Рассказывает, что она — неграмотная колхозница. До Великой Отечественной войны жила на Рязанщине. Была пахарем в местном совхозе, кладовщиком на элеваторе, работала на поставке зерна для фронта. Живя уже во Владимирской области, Анастасия Борисовна устроилась разнорабочей в местное объединение автотранспорта и шоссейных дорог, откуда в 1979 году она ушла на пенсию. За доблестный труд в тылу награждена медалью, имеет многочисленные Почетные грамоты, медали к юбилеям Победы.

«Я всегда так много работала, что и к врачам почти не обращалась. Да и повода особого не было. До травмы сама ходила в магазин, гуляла со знакомыми в парке. Я всегда занималась зарядкой, отжималась до 15 раз от пола. И надо же было так неудачно упасть!» — говорит долгожительница.

Анастасия Борисовна приехала в Находку в девяностолетнем возрасте, живет в семье сына. В честь столетнего юбилея поздравление ей прислал сам Президент Владимир Путин.

«Я очень благодарна врачам и медсестрам, все со мной очень хорошо обходятся, работают, стараются», — говорит Анастасия Борисовна.