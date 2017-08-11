Российская авиакомпания отменяет прямой рейс из Красноярска в Бангкок

Источник: Reuters

Авиакомпания «Сибирь», работающая под брендом «S7 Airlines», отменяет прямой регулярный рейс из Красноярска в Бангкок.

Туроператоры рассказали телеканалу «СТС-Прима», что раньше напрямую в Бангкок можно было улететь с ноября по март. Однако такие рейсы стоят дороже чартерных. Скорее всего, у жителей края они не пользовались популярностью, поэтому оставлять их стало не выгодно.

Однако в целом, у красноярцев большой спрос на полёты в Таиланд, особенно на чартерные рейсы. Отметим, в расписании аэропорта «Емельяново» сохранились несколько таких авиарейсов. Кроме этого, можно улететь в страны СНГ и Китай.