Российская авиакомпания отменяет прямой рейс из Красноярска в Бангкок
В расписании аэропорта «Емельяново» сохранились несколько чартерных рейсов в Таиланд.
В расписании аэропорта «Емельяново» сохранились несколько чартерных рейсов в Таиланд.
Авиакомпания «Сибирь», работающая под брендом «S7 Airlines», отменяет прямой регулярный рейс из Красноярска в Бангкок.
Туроператоры рассказали телеканалу «СТС-Прима», что раньше напрямую в Бангкок можно было улететь с ноября по март. Однако такие рейсы стоят дороже чартерных. Скорее всего, у жителей края они не пользовались популярностью, поэтому оставлять их стало не выгодно.
Однако в целом, у красноярцев большой спрос на полёты в Таиланд, особенно на чартерные рейсы. Отметим, в расписании аэропорта «Емельяново» сохранились несколько таких авиарейсов. Кроме этого, можно улететь в страны СНГ и Китай.
Напомним, по данным статистиков, в прошлом году самым популярным у красноярцев стал отдых в Таиланде. 41,5% всех жителей края провели свой отпуск именно там.