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09:11 (мск), источник: АиФ Красноярск

Российская авиакомпания отменяет прямой рейс из Красноярска в Бангкок

В расписании аэропорта «Емельяново» сохранились несколько чартерных рейсов в Таиланд.

Источник: Reuters

Авиакомпания «Сибирь», работающая под брендом «S7 Airlines», отменяет прямой регулярный рейс из Красноярска в Бангкок.

Туроператоры рассказали телеканалу «СТС-Прима», что раньше напрямую в Бангкок можно было улететь с ноября по март. Однако такие рейсы стоят дороже чартерных. Скорее всего, у жителей края они не пользовались популярностью, поэтому оставлять их стало не выгодно.

Однако в целом, у красноярцев большой спрос на полёты в Таиланд, особенно на чартерные рейсы. Отметим, в расписании аэропорта «Емельяново» сохранились несколько таких авиарейсов. Кроме этого, можно улететь в страны СНГ и Китай.

Напомним, по данным статистиков, в прошлом году самым популярным у красноярцев стал отдых в Таиланде. 41,5% всех жителей края провели свой отпуск именно там.

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