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09:13 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В центре Челябинска на 3 дня ограничили движение

В центре Челябинска на 3 дня ограничили движение.

В Челябинске ремонтируют трамвайные пути. В связи с этим на три дня ограничивают движение в центре города по улице Цвиллинга, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу администрации Челябинска.

Ограничения введут сегодня, 11 августа, в 22:00 часов. Откроют движение 14 августа в 6:00 утра.

«В связи с производством работ по ремонту трамвайных путей по улице Цвиллинга на участке от улицы Труда до улицы Карла Маркса будет ограничено движение автотранспорта с 22:00 часов 11 августа до 6:00 часов 14 августа», — говорится в сообщении ведомства.

О графике движения трамваев на этом участке будет сообщено дополнительно.

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