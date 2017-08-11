Прокуратура приостановила деятельность лагеря «Скаут» в Барановичском районе

Лагерь организован по частной инициативе на территории фермерского хозяйства «Конный клуб — Без повода». На момент проверки объекта Барановичским межрайонным прокурором там находились 11 детей в возрасте от 9 до 14 лет. Вместе с тем надлежащие условия для круглосуточного пребывания несовершеннолетних руководством лагеря обеспечены не были. В частности, имели место нарушения требований обеспечения безопасности детей, соблюдения санитарных норм и правил. По предписанию прокуратуры, деятельность конного лагеря «Скаут» приостановлена до устранения выявленных нарушений.

Данный факт был выявлен во время проведения органами прокуратуры мониторинга по функционированию спортивных объектов и летних оздоровительных лагерей с пребыванием несовершеннолетних. Проверка показала, что в целом в период летних каникул учреждения образования области приняли дополнительные меры по организации досуга несовершеннолетних. На территории региона создана и функционирует широкая сеть учреждений дополнительного образования детей и молодежи, специализированных учебно-спортивных учреждений, физкультурно-спортивных сооружений, других мест отдыха и укрепления здоровья детей. В то же время не в полной мере решена проблема досуговой занятости подростков, состоящих на различных видах профилактического учета.

Прокуроры обратили внимание руководства учреждений спорта на необходимость незамедлительной активизации работы по привлечению к спортивному отдыху несовершеннолетних, состоящих на учете в ИДН и признанных находящимися в социально опасном положении. Так, по требованию прокуроров в Бресте, Пинске, Пинском, Ганцевичском, Каменецком районах местные органы власти приняли меры по организации бесплатного посещения спортивных объектов подростками из неблагополучных семей и состоящих на учете в ИДН.