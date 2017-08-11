К 80-летнему юбилею Иркутский район выберет себе гимн
Администрация Иркутского района проводит конкурс на выбор официального гимна к 80-летию района.
Администрация Иркутского района проводит конкурс на выбор официального гимна к 80-летию района.
Как сообщает 11 августа 2017 года
Работы авторов и творческих коллективов принимаются в срок до 21 августа. В конкурсе могут принять участие все желающие профессиональные и самодеятельные композиторы, поэты, литераторы, творческие коллективы и организации. Работы должны представлять собой законченные
Оценивать работы будет специально созданная конкурсная комиссия, в состав которой войдут композиторы, музыканты, педагоги детских муниципальных школ, представители общественных организаций и администрации Иркутского района. Члены конкурсной комиссии будут оценивать художественный уровень произведений, а также соответствие содержания условиям конкурса, оригинальность текста и композиционного замысла. Победителем будет признан конкурсант, набравший по итогам голосования наибольшее количество баллов.
Для участия в конкурсе необходимо предоставить готовые работы на CD или