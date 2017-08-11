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09:28 (мск), источник: Baikal-info.ru

К 80-летнему юбилею Иркутский район выберет себе гимн

Администрация Иркутского района проводит конкурс на выбор официального гимна к 80-летию района.

Как сообщает 11 августа 2017 года пресс-служба мэрии, музыкальное произведение, которое выберет экспертная комиссия в качестве победителя, прозвучит на официальном праздничном концерте в честь юбилея в октябре. Победитель получит денежное поощрение.

Работы авторов и творческих коллективов принимаются в срок до 21 августа. В конкурсе могут принять участие все желающие профессиональные и самодеятельные композиторы, поэты, литераторы, творческие коллективы и организации. Работы должны представлять собой законченные музыкально-поэтические произведения для сольного или хорового исполнения продолжительностью не более четырёх минут и объёмом не более трёх куплетов и припева. Текст гимна должен быть написан на русском языке, содержать идейно-патриотический посыл, отражать культуру, история и особенности развития Иркутского района. Каждый участник может представить на конкурс не более трех произведений.

Оценивать работы будет специально созданная конкурсная комиссия, в состав которой войдут композиторы, музыканты, педагоги детских муниципальных школ, представители общественных организаций и администрации Иркутского района. Члены конкурсной комиссии будут оценивать художественный уровень произведений, а также соответствие содержания условиям конкурса, оригинальность текста и композиционного замысла. Победителем будет признан конкурсант, набравший по итогам голосования наибольшее количество баллов.

Для участия в конкурсе необходимо предоставить готовые работы на CD или DVD-носителях с приложением напечатанного литературного текста. Вместе с конкурсными работами подаются заявки на участие, содержащие данные об авторе или авторах: название работы, ФИО, дата рождения, адрес места жительства, номер контактного телефона, место работы и должность, для учащихся — наименование учебного учреждения, класс или курс. Заявки принимаются в отделе культуры администрации Иркутского района по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, каб. № 12, или по электронной почте irk-raion@mail.ru, контактный телефон: 8 (3952) 718−047.

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