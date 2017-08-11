К 80-летнему юбилею Иркутский район выберет себе гимн

Как сообщает 11 августа 2017 года пресс-служба мэрии, музыкальное произведение, которое выберет экспертная комиссия в качестве победителя, прозвучит на официальном праздничном концерте в честь юбилея в октябре. Победитель получит денежное поощрение.

Работы авторов и творческих коллективов принимаются в срок до 21 августа. В конкурсе могут принять участие все желающие профессиональные и самодеятельные композиторы, поэты, литераторы, творческие коллективы и организации. Работы должны представлять собой законченные музыкально-поэтические произведения для сольного или хорового исполнения продолжительностью не более четырёх минут и объёмом не более трёх куплетов и припева. Текст гимна должен быть написан на русском языке, содержать идейно-патриотический посыл, отражать культуру, история и особенности развития Иркутского района. Каждый участник может представить на конкурс не более трех произведений.

Оценивать работы будет специально созданная конкурсная комиссия, в состав которой войдут композиторы, музыканты, педагоги детских муниципальных школ, представители общественных организаций и администрации Иркутского района. Члены конкурсной комиссии будут оценивать художественный уровень произведений, а также соответствие содержания условиям конкурса, оригинальность текста и композиционного замысла. Победителем будет признан конкурсант, набравший по итогам голосования наибольшее количество баллов.