Пермские школы к Дню знаний готовы

В центре внимания — соблюдение требований пожарной и антитеррористической безопасности, а также санитарных правил. Требование времени — здание каждой школы должно быть огорожено. Также обязательна и система видеонаблюдения. В состав комиссии вошли представители МЧС, Роспотребнадзора, ФСБ, ГИБДД, а также управления образования. В нынешнем году новых правил к организации учебного пространства не было. Мебель, где необходимо, заменили на новую, компьютерная техника соответствует нормативам, во многих помещениях сделан косметический ремонт. В целом учреждения готовы встретить детей 1 сентября.