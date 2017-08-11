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10:44 (мск), источник: Вести - Пермь

Пермские школы к Дню знаний готовы

В Перми завершили приемку школ и детских садов к новому учебному году. Всего проверили 284 учебных заведения.

Источник: Вести - Пермь

В центре внимания — соблюдение требований пожарной и антитеррористической безопасности, а также санитарных правил. Требование времени — здание каждой школы должно быть огорожено. Также обязательна и система видеонаблюдения. В состав комиссии вошли представители МЧС, Роспотребнадзора, ФСБ, ГИБДД, а также управления образования. В нынешнем году новых правил к организации учебного пространства не было. Мебель, где необходимо, заменили на новую, компьютерная техника соответствует нормативам, во многих помещениях сделан косметический ремонт. В целом учреждения готовы встретить детей 1 сентября.

Рената Шарипова, начальник управления имущественным комплексом департамента образования администрации Перми: «Выявлялись мелкие нарушения, но которые устранялись тут же на месте, в этот же день приемки. Ну, целостность стекольного полотна — на окне или на двери, тут же учреждение меняло, и тут же нарушения устранялись».

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