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09:45 (мск), источник: Sputnik.by

Не Солодуха: БТ рассказало, кто сел на шпагат между танками вместо певца

По телеканалу показали репортаж, в анонсе которого накануне снялся Александр Солодуха.

МИНСК, 11 авг — Sputnik. Телеканал «Беларусь 1 » раскрыл тайну, кто же сел на шпагат между танками — это был не певец Александр Солодуха, а известный белорусский каскадер Денис Блохин.

В начале августа в эфире был показан тизер программы «Специальный репортаж», в котором белорусский артист Солодуха якобы, взяв пример с Жан-Клода Ван Дамма, сел на шпагат между двумя танками. Общего плана не было. Исполнил ли опасный трюк сам артист, решить было сложно. На телеканале никаких комментариев не давали, а лишь отмечали, что полную версию видео можно будет увидеть 10 августа в программе «Специальный репортаж».

Во время загрузки произошла ошибка.

В четверг агентство теленовостей показало материал о профессии каскадера, из которого стало понятно: трюк Ван Дамма исполнил каскадер Денис Блохин.

В 2016 году Блохин уже повторял знаменитый трюк — он сел на шпагат между движущимися БелАЗами.

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