Не Солодуха: БТ рассказало, кто сел на шпагат между танками вместо певца

МИНСК, 11 авг — Sputnik. Телеканал «Беларусь 1 » раскрыл тайну, кто же сел на шпагат между танками — это был не певец Александр Солодуха, а известный белорусский каскадер Денис Блохин.

В начале августа в эфире был показан тизер программы «Специальный репортаж», в котором белорусский артист Солодуха якобы, взяв пример с Жан-Клода Ван Дамма, сел на шпагат между двумя танками. Общего плана не было. Исполнил ли опасный трюк сам артист, решить было сложно. На телеканале никаких комментариев не давали, а лишь отмечали, что полную версию видео можно будет увидеть 10 августа в программе «Специальный репортаж».