Не Солодуха: БТ рассказало, кто сел на шпагат между танками вместо певца
По телеканалу показали репортаж, в анонсе которого накануне снялся Александр Солодуха.
По телеканалу показали репортаж, в анонсе которого накануне снялся Александр Солодуха.
МИНСК, 11 авг — Sputnik. Телеканал «Беларусь 1 » раскрыл тайну, кто же сел на шпагат между танками — это был не певец Александр Солодуха, а известный белорусский каскадер Денис Блохин.
В начале августа в эфире был показан тизер программы «Специальный репортаж», в котором белорусский артист Солодуха якобы, взяв пример с
В четверг агентство теленовостей показало материал о профессии каскадера, из которого стало понятно: трюк Ван Дамма исполнил каскадер Денис Блохин.
В 2016 году Блохин уже повторял знаменитый трюк — он сел на шпагат между движущимися БелАЗами.