Звездный дождь: в ночь с 12 на 13 августа можно загадать желание

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 11 авг — Sputnik. Жители Беларуси в ночь с субботы на воскресенье смогут загадать желание под звездный дождь, но если найдут редкий метеорит, должны будут сообщить о нем в Минприроды.

Звездопаду Персеиды и волшебному ночному зрелищу земляне обязаны одноименному метеорному потоку, который в это время проходит мимо Земли.

«Одно из красивейших астрономических явлений — августовский звездный дождь жители Беларуси могут наблюдать в ночь с субботы на воскресенье. В эту ночь метеорный поток Персеид достигнет апогея», — сообщили Sputnik астрономы.

По их словам, в этом году падать звезды будут примерно раз в 2−3 минуты. Согласно прогнозу в ночь с 12 на 13 августа с неба будет падать 100−150 метеоров в час.

Астрономы отметили, что для жителей Земли звездный дождь не представляет никакой опасности — наоборот, считается, что когда падают звезды? нужно загадывать желание.

Персеиды — это самый известный и самый красивый из метеорных потоков. По словам астрономов, волшебная ночная картина получается в результате падения метеоритных пород, космической пыли и кусков льда.

По словам ученых, подавляющее количество этого «космического мусора» сгорает, не долетая до Земли, и лишь самые крупные, пройдя через плотные слои атмосферы, упадут маленькими камешками.