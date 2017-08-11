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09:38 (мск), источник: Nur.kz

В МОН рассказали, что могут сделать не получившие грант

В целях поддержки студентов и абитуриентов в оплате обучения была внедрена госпрограмма гарантирования образовательных кредитов.

Источник: Nur.kz

В министерстве образования рассказали, что могут сделать абитуриенты, не получившие образовательный грант и не имеющие средств на оплату обучения, сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Очевидно, что результаты конкурса образовательных грантов не оправдали надежды всех участников, ведь только часть выпускников получила грант на обучение. Это означает, что большинство студентов будет обучаться на платной основе», — говорится в сообщении министерства.

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В целях поддержки студентов и абитуриентов в оплате обучения была внедрена госпрограмма гарантирования образовательных кредитов, в рамках которой возможно оформление образовательного беззалогового кредита на имя самого студента с процентной ставкой от 10% годовых сроком до 12 лет.

Гарантом выступает АО «Финансовый центр» Министерства образования и науки Республики Казахстан (далее — Финансовый центр).

Образовательные кредиты под гарантию Финансового центра могут получить как абитуриенты, так и студенты всех вузов и колледжей Казахстана по всем формам обучения.

В настоящее время образовательные кредиты предоставляются банками-партнерами Финансового центра на разных условиях. География действия программы широка, банки-партнеры работают во всех регионах Республики.

Механизм выдачи кредитов одинаков: заемщик обращается в банк, получает консультацию, собирает необходимые для оформления документы и сдает их в банк. Образовательный кредит перечисляется на расчетный счет учебного заведения каждый семестр или год по мере необходимости.

Для получения образовательного кредита под гарантию Финансового центра требуется наличие одного или двух созаемщиков. При этом учитывается платежеспособность созаемщика, т.е. доходы, полученные по основному месту работы.

Сумма кредита не ограничена, главное, чтобы она не превышала стоимости за весь период обучения.

Необходимо добавить, что существует льготный период, т.е. в период обучения и 6 месяцев после его окончания дается отсрочка по выплате кредита. Досрочное погашение кредита осуществляется в любое время без взимания штрафных санкций.

А для тех, кто желает запланировать успешное будущее своих детей уже с раннего возраста и не испытывать трудностей с оплатой обучения, дается возможность накапливать на будущее обучение на образовательном депозите в рамках Государственной образовательной накопительной системы, получая при этом деньги от государства.

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