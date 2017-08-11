За строительством развязки в Николаевке будет следить оперативный штаб

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Глава Красноярска Эдхам Акбулатов подписал распоряжение о создании специального оперативного штаба, который проконтролирует строительство развязки в Николаевке. Документ опубликован на сайте администрации города.

В распоряжении отмечается, что штаб создается «в целях недопустимости нарушения прав граждан и обеспечения безопасности жизнедеятельности населения при строительстве автодороги в створе ул. Волочаевской и сносе жилых домов в микрорайоне Николаевка». Руководство новой организацией Акбулатов взял на себя.

В состав штаба вошли руководитель департамента горхозяйства Игорь Титенков, глава Октябрьского района Владимир Мелехин и его заместитель Дарья Гавро, а также замглавы департамента градостроительства Роман Соколов. Кроме того, в списке значатся гендиректор «Сибиряка» Владимир Егоров, руководитель КрУДора Андрей Журавлев и депутат Заксобрания Сергей Толмачев.

Планируется, что штаб будет работать на постоянной основе. В чем именно заключается его деятельность и когда он будет развернут, не уточняется.