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12:15 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

За строительством развязки в Николаевке будет следить оперативный штаб

Руководство штабом мэр Красноярска взял на себя.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Глава Красноярска Эдхам Акбулатов подписал распоряжение о создании специального оперативного штаба, который проконтролирует строительство развязки в Николаевке. Документ опубликован на сайте администрации города.

В распоряжении отмечается, что штаб создается «в целях недопустимости нарушения прав граждан и обеспечения безопасности жизнедеятельности населения при строительстве автодороги в створе ул. Волочаевской и сносе жилых домов в микрорайоне Николаевка». Руководство новой организацией Акбулатов взял на себя.

В состав штаба вошли руководитель департамента горхозяйства Игорь Титенков, глава Октябрьского района Владимир Мелехин и его заместитель Дарья Гавро, а также замглавы департамента градостроительства Роман Соколов. Кроме того, в списке значатся гендиректор «Сибиряка» Владимир Егоров, руководитель КрУДора Андрей Журавлев и депутат Заксобрания Сергей Толмачев.

Планируется, что штаб будет работать на постоянной основе. В чем именно заключается его деятельность и когда он будет развернут, не уточняется.

Скандалы со строительством дороги в Николаевке возникали не один раз. Ранее жители домов, которые попали под программу сноса, неоднократно жаловались журналистам на бесчинства рабочих.

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