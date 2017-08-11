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12:37 (мск), источник: Аргументы и факты

Идите назад на иглу. Кому помешала группа помощи наркоманам в Волгограде?

​В Волгограде наркозависимых лишили бесплатной психотерапевтической поддержки в диспансере. Несмотря на достигнутые положительные результаты, группу помощи «Спасательный круг» попросили навсегда покинуть помещение и свернуть деятельность.

«Вы нам не нужны»

«Я — “классический наркоман”, употреблял наркотики 15 лет долго и упорно, — так начинает свой рассказ Алексей. — Все годы была одна схема — идёшь, берёшь направление на госпитализацию и ложишься в диспансер. Можно было даже брать 3−4 направления в год. Но на протяжении всех этих лет ничего нового не было. Выходишь из диспансера снова на улицу, и опять поехали то же самое. Я просто снимал физические проявления. Никаких альтернатив мне не предлагалось. Мне откровенно говорили: нет программ лечения. Ведь на наркотики найти несколько тысяч это одно дело, а участвовать в программе реабилитации надо несколько сотен. А тут бесплатно и во время лечения. От меня ничего не требовалось — только слушать».

Так Алексей стал слушать. Занятия группы помощи наркозависимым «Спасательный круг» проходили несколько раз в неделю в актовом зале медицинского учреждения. Желающим избавиться от пагубной привычки (а мотивация была самым первым условиям для участия) объясняли причины и следствия их заболевания, предлагали выполнить специальные задания и, конечно, услышать истории тех, кто смог побороть болезнь.

«Эта программа начала давать результаты. Я наблюдаю за выписанными пациентами, которые программу полостью прошли. Это 9 человек, 8 — на сегодняшний день трезвые. Только один в срыве, но и это очень хороший результат для наркоманов», — делится Ирина Уткина, врач-нарколог, руководитель группы «Спасательный круг». Ещё недавно Ирина работала врачом в диспансере и на полставки совмещала обязанности психотерапевта, занимаясь групповыми беседами с пациентами.

И таких результатов удалось добиться меньше, чем за год работы! Но в июле руководителя программы Ирину Уткину настоятельно попросили освободить помещение вместе со своими подопечными.

«Всё изменилось внезапно в середине июля. Один пациент ушёл с группы домой, сбежал из отделения, — рассказывает Ирина Уткина. — Это вообще проблема государственной наркологии и реабилитации. Нельзя удерживать против воли, если это человек не в психозе или физически не может себя обслуживать, например, находится в бессознательном состоянии. А это был поведенческий срыв. Нас обвинили, что мы, якобы, шумим, ходим по отделениям. Но вы поймите, если наркоман ведёт себя тихо, значит он под чем-то! Выздоравливающие наркозависимые всегда шумные, это — нормально. После этого встал вопрос, раз вы не можете это контролировать — вы нам не нужны».

Бесплатно и бюджетно

При этом, как отмечают сами врачи-наркологи, других подобных программы в Волгоградской области нет. «Уникальность программы была ещё и в том, — добавляет Ирина, — что это было бесплатно, бюджетно. Есть реабилитационные центры, куда выделяются места, но это не регулярная основа и попадают туда единицы, кому повезёт и даётся она один раз в жизни».

А как быть остальным, у кого нет ни денег, ни возможности?

«В Волгограде есть центры, которые реабилитируют за деньги. У них прекрасный результат. Мы рекомендуем как врачи-наркологи такое лечение, но для того, чтобы выйти с действительной мотивацией из центра на трезвый образ жизни, надо минимум 6 мес., да и стоит такое лечение около 50 тыс. в месяц, — добавляет врач-нарколог Лариса Бубнова. — Сумма для родителей неподъёмная. Потому что платить именно им, ведь ни у одного наркомана таких денег просто нет. Тем более на активном употреблении он найдёт их куда, естественно, деть. Как правило, с небольшим стажем употребления к таким программам никто не прибегает — у родни есть надежда, что пациент остановится».

«Наркоманы верят только наркоманам»

А если не остановится? Так когда не смог остановиться Георгий. После 4-месячного, как он сам говорит, алкогольно-наркотического «полёта», он также попал в наркологический диспансер и намеревался выйти и «продолжить травиться».

«Ирина буквально подняла меня из-под капельниц и пригласила на занятия “Спасательного круга”. Она стала для меня реально лучом света в том тёмном царстве, в котором я прибывал», — делится Георгий.

Вот уже 9 месяцев он «чистый». Не принимает наркотики и алкоголь, не курит. Съехал от родителей, нашёл работу. Подумывает даже над тем, чтобы вновь вернуться в профессию. По образованию Георгий — врач.

«Откуда люди узнают о наркотиках, которые хотят попробовать? От наркоманов. Наркоманы верят только наркоманам. Как узнают, где наркотики взять, также, когда мы выходим, система и здесь работает. Они видели меня одного — грязного и больного, а теперь другого. Я из наркомана, который в тюрьму попадал, постоянно свою семью “нагревал”, совершал 365 преступлений в год (каждое употребление наркотиков это преступление с точки зрения УК), плюс попутно ради этой дозы совершал ещё. Я вытягивал из бюджета деньги — лежал же я бесплатно — свет, ЖКХ, за меня государство платило, нянькались со мной. А тут я превратился в нормального человека, официально работаю, плачу налоги, — рассказывает Алексей. — Мне звонят употребляющие наркоманы и спрашивают, как попасть в диспансер? Есть ли там “Спасательный круг”? А я даже не знаю, что им ответить…».

22 человека в год

О том, как работает диспансер можно судить по цифрам. Всего в учреждении за последние полгода медицинскую помощь получили 322 человека. При этом на учёте состоят 6856 пациентов. Из них только 22 человека с начала года получили «путёвку» на социальную реабилитацию по областной программе через комитет молодежной политики Волгоградской области.

«С данной группой под руководством Ирины Уткиной у администрации диспансера нет юридических и правовых отношений, — пояснили в руководстве учреждения. — Собрания группа проводила в актовом зале, который не имеет отдельного входа и поэтому возможно проникновение её участников в лечебные и административные помещения. Имеется информация от охраны о том, что некоторые члены группы курили в коридорах и были пьяны. Поэтому для обеспечения противопожарной безопасности и гарантий личной безопасности пациентов и сотрудников диспансера незаконное присутствие членов группы запрещено».

Что будет с остальными?

Так «Спасательному кругу» в срочном порядке пришлось спасаться самому и искать для своих занятий новое помещение. Пока навстречу активистам пошли в районной администрации Волгограда и предоставили для встреч место в одном из домов культуры. Пусть это и скоромный, требующий ремонта, уголок, но ребята обещают его отремонтировать своими силами и продолжить свой путь к выздоровлению.

«Ребята не теряются, мы постоянно на связи, — говорит руководитель “Спасательного круга” Ирина Уткина. — Бывало и у меня дома собирались. Всё, чтобы не прерывать этот контакт! Я ручки не складываю и тех, за кого я взяла ответственность, не брошу. А вот, что будет с остальными, которые попадут в наркодиспансер теперь, не представляю…».

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