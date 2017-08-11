Карповская церковь Нижнего Новгорода отметит 200-летие 18—19 августа

Карповская церковь (ул. Суздальская, д. 58) Нижнего Новгорода отметит 200-летие 18—19 августа . Как сообщается на сайте Нижегородской митрополии, празднование юбилея церкви будет проходить в течение двух дней.

Так, согласно информации, 18 августа в 17:00 состоится всенощное бдение с чтением акафиста празднику, затем лития на церковном некрополе, а 19 августа в 6:00 пройдет ранняя Божественная литургия, водосвятный молебен.

После этого к 9:00 всех желающих приглашают на позднюю Божественную литургию на площади у храма. Отмечается, что эту литургию возглавит митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. После литургии состоится освящение плодов и крестный ход.

Всех участвующих в праздновании 200-летия церкви по окончании богослужения угостят чаем и пирогами.

Исповедь будет совершаться в храме и на площади: 18 августа — во время всенощной и по ее окончании, 19 августа — с 6:00.

СПРАВКА

Карповская (или Спасо-Преображенская) церковь располагается в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Эта церковь относится к трем нижегородским храмам, где богослужения продолжались и в период гонения на Церковь.

В 1722 году нижегородский епископ Питирим издал указ возвести в Карповке рубленную Спасо-Преображенскую церковь. В первые годы ХIХ века Карповка пережила несколько пожаров.