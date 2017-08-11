Карповская церковь Нижнего Новгорода отметит 200-летие 18—19 августа
Всех участвующих в праздновании 200-летия церкви по окончании богослужения угостят чаем и пирогами.
Всех участвующих в праздновании 200-летия церкви по окончании богослужения угостят чаем и пирогами.
Карповская церковь (ул. Суздальская, д. 58) Нижнего Новгорода отметит 200-летие
Так, согласно информации, 18 августа в 17:00 состоится всенощное бдение с чтением акафиста празднику, затем лития на церковном некрополе, а 19 августа в 6:00 пройдет ранняя Божественная литургия, водосвятный молебен.
После этого к 9:00 всех желающих приглашают на позднюю Божественную литургию на площади у храма. Отмечается, что эту литургию возглавит митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. После литургии состоится освящение плодов и крестный ход.
Всех участвующих в праздновании 200-летия церкви по окончании богослужения угостят чаем и пирогами.
Исповедь будет совершаться в храме и на площади: 18 августа — во время всенощной и по ее окончании, 19 августа — с 6:00.
СПРАВКА
Карповская (или Спасо-Преображенская) церковь располагается в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Эта церковь относится к трем нижегородским храмам, где богослужения продолжались и в период гонения на Церковь.
В 1722 году нижегородский епископ Питирим издал указ возвести в Карповке рубленную
Поэтому в 1817 году нижегородским епископом Моисеем был торжественно освящен новый трехпрестольный храм, который скоро отметит свой двухсотлетний юбилей. На протяжении этих веков у церкви были заботливые благоустроители. Так после пожара 1869 года усердием потомственных попечителей рода Вяхиревых храм был приведен в великолепный вид.