Ростовчанин предлагает установить единую стоимость проезда в общественном транспорте

Так, ростовчанин Дмитрий Антонов предлагает убрать из города маршрутные такси и заменить их на автобусы средней вместимости, а также установить единую стоимость цену на в размере от 20 до 23 рублей.

«Соответственно, безналичная система остается в приоритете и стоимость проезда предлагается на 5−10% дешевле от основного тарифа», — пишет автор инициативы.

Кроме того, ростовчанин предлагает выдать льготникам единые социальные карты с определенным количеством поездок в месяц. На момент публикации этой новости инициатива набрала 16 одобрений, один человек проголосовал против.