Ростовчанин предлагает установить единую стоимость проезда в общественном транспорте
На сервисе «Активный ростовчанин» появилась инициатива с предложение установить единую стоимость проезда на весь общественный транспорт.
На сервисе «Активный ростовчанин» появилась инициатива с предложение установить единую стоимость проезда на весь общественный транспорт.
Так, ростовчанин Дмитрий Антонов предлагает убрать из города маршрутные такси и заменить их на автобусы средней вместимости, а также установить единую стоимость цену на в размере от 20 до 23 рублей.
«Соответственно, безналичная система остается в приоритете и стоимость проезда предлагается на 5−10% дешевле от основного тарифа», — пишет автор инициативы.
Кроме того, ростовчанин предлагает выдать льготникам единые социальные карты с определенным количеством поездок в месяц. На момент публикации этой новости инициатива набрала 16 одобрений, один человек проголосовал против.
Напомним, ранее стало известно, что в августе в общественном транспорте Ростова повысится стоимость проезда, а также будет введен дифференцированный тариф для тех, кто платит транспортной картой и наличными. Добавим, что сейчас на сервисе «Активный ростовчанин» активны несколько инициатив с предложением не вводить эту разницу в цене.