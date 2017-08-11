Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Первый канал» рассказал, почему не продлил контракт с Олешко
Известная певица поделилась печальными подробностями жизни с депрессией
Путину предложила уйти с поста президента Партия роста
Названа цена самой дешевой квартиры в центре Москвы
Роман Абрамович и Даша Жукова расстались
The Sun опубликовал руководство по выживанию в Третьей мировойБританский таблоид на фоне угроз США и КНДР в адрес друг друга призвал готовиться к войне и опубликовал «официальное руководство по выживанию» при ядерном взрыве
Сергей Лазарев в образе Паттинсона из «Сумерек»: фото со съемок
СМИ: Андрей Малахов написал заявление об увольнении
Фото дня: подделку «Бугатти» готовы купить за 5 000 000 рублей
«Мерседес» изобрел новую подушку безопасности
CМИ: Венедиктов сообщил, кто "дышит в затылок" Медведеву
Поведение Порошенко в МиГ-29 сняли на камеру - СМИ
34-летняя Алсу отдыхает в деревне (фото)
Роман Абрамович и Даша Жукова расстались
СМИ: эксперт объяснил, кому принадлежит Керченский пролив
В РФ показали корабль с изгибающейся палубой – СМИ
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Adidas закрывает розничные магазины в России
Фоторепортажи
10Извержение индонезийского вулкана Синабунг
10Перестрелка в здании Мособлсуда
10:46 (мск), источник: Городской репортер

Ростовчанин предлагает установить единую стоимость проезда в общественном транспорте

На сервисе «Активный ростовчанин» появилась инициатива с предложение установить единую стоимость проезда на весь общественный транспорт.

Так, ростовчанин Дмитрий Антонов предлагает убрать из города маршрутные такси и заменить их на автобусы средней вместимости, а также установить единую стоимость цену на в размере от 20 до 23 рублей.

«Соответственно, безналичная система остается в приоритете и стоимость проезда предлагается на 5−10% дешевле от основного тарифа», — пишет автор инициативы.

Кроме того, ростовчанин предлагает выдать льготникам единые социальные карты с определенным количеством поездок в месяц. На момент публикации этой новости инициатива набрала 16 одобрений, один человек проголосовал против.

Напомним, ранее стало известно, что в августе в общественном транспорте Ростова повысится стоимость проезда, а также будет введен дифференцированный тариф для тех, кто платит транспортной картой и наличными. Добавим, что сейчас на сервисе «Активный ростовчанин» активны несколько инициатив с предложением не вводить эту разницу в цене.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
СМИ узнали о планах США закрыть одно из российских генконсульств
Генпрокуратура РФ получила доступ к информационной системе ЖКХ
Макфол резко раскритиковал Трампа за похвалу Путину
МВД сократит сроки выдачи загранпаспортов россиянам
СМИ: террористы отправляли деньги сообщникам в США через eBay
Над Крымским мостом запретили летать ниже километра
АЛРОСА допустила брата шахтера к спасательной операции
Спорт
«Челси» и «Манчестеры» выходят на охоту: анонс нового сезона АПЛ В пятницу, 11 августа, стартует новый розыгрыш чемпионата Англии по футболу
Авто
540 тысяч рублей: новый рекорд транспортного налога на 1 машину Неназванному россиянину придется заплатить полмиллиона рублей за право владеть спорткаром
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Галкин высмеял переход Малахова с «Первого канала» на ВГТРК Популярный ведущий опубликовал в соцсети видео, на котором высказал свое мнение по поводу ухода своего коллеги по телеканалу
Недвижимость
Полный список хрущевок под снос в Москве (карта)
Полицейские попались на аферах с квартирами
В Москве не смогут достроить треть проблемных новостроек
Прокуратура выявила многомиллионные махинации коммунальщиков
Леди
Точка зрения: почему я считаю, что бодипозитив — это вранье Бьюти-редактор «Леди Mail.Ru» Марина Сютаева убеждена: те, кто на каждом углу кричит: «Я люблю свои лишние килограммы!» — совсем не уверены в этом
Дети
Елена Подкаминская выбрала для дочки древнее имя Звезда сериала «Кухня» поделилась подробностями родов.
Все о ремонте
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Как оформить интерьер в современном стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь