Жара понемногу отступает — какая погода будет на выходных в Краснодарском крае

Краснодар, 11 августа, KrasnodarMedia. Температура воздуха на Кубани к выходным немного снизится. Небо по прежнему будет ясным, осадков не ожидается — до 35 выше нуля в Краснодаре. На черноморском побережье края возможен ветер с порывами до 17 м/с и до 34 тепла, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на Кубанский Гидрометцентр.