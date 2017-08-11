Жара понемногу отступает — какая погода будет на выходных в Краснодарском крае

11 августа в Краснодаре без осадков. Ветер восточный, северо-восточный 5−10 м/с, порывы до 15 м/с. Температура воздуха днем 34−36°. В субботу и воскресенье в кубанской столице ясно и до 35 выше нуля.
В Краснодарском крае сегодня без осадков. Ветер восточный, северо-восточный 5−10 м/с, порывы 13−18 м/с. Температура воздуха днем 32−37°. На Черноморском побережье без осадков. Ветер восточный, северо-восточный 6−11 м/с, местами порывы 12−17 м/с, в Новороссийске 15−20 м/с, порывы 23−25 м/с. Температура воздуха днем 30−35°.
В субботу и воскресенье в крае без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 5−10 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 19−24°, в юго-восточных районах местами 15−20°; днем 32−37°. На Черноморском побережье без осадков. Ветер северо-восточный, восточный, местами порывы 12−17 м/с, в районе Новороссийска в субботу до 20−23 м/с. Температура воздуха ночью 20−25°, днем 29−34°.