В Калининграде после ремонта откроется скейт-велопарк
В Калининграде после ремонта откроется
В Калининграде после ремонта откроется
Церемония пройдет в рамках празднования Дня физкультурника, сообщает
В этот день на площадке пройдут городские соревнования по экстремальным видам спорта: маунтибайку, ВМХ, скейтбордингу. Начало — 15.20.
По завершению состязаний и показательных выступлений площадка откроется для всех желающих потренироваться, продемонстрировать своё мастерство.
Афиша Дня физкультурника.
15.00 —
15.15-торжественная церемония чествования и награждение ветеранов спорта, тренеров, организаторов физкультурного движения, спортсменов. До 17.00 будет работать площадка ГТО для желающих сдать нормативы.
17.00 — старт проекта «Ночь ГТО», в рамках которого всем участникам будет предоставлена возможность пройти полосу препятствий «Скаутского ралли» из 14 этапов, а также принять участия в схватках по
21.45 — Награждение победителей соревнований, закрытие праздника.
В течение всего дня все желающие смогут попробовать себя в различных видах спорта. Пройдут соревнования по
Прославленные спортсмены дадут