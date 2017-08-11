В Калининграде после ремонта откроется скейт-велопарк

Источник: Аргументы и факты

Церемония пройдет в рамках празднования Дня физкультурника, сообщает пресс-служба городской администрации.

В этот день на площадке пройдут городские соревнования по экстремальным видам спорта: маунтибайку, ВМХ, скейтбордингу. Начало — 15.20.

По завершению состязаний и показательных выступлений площадка откроется для всех желающих потренироваться, продемонстрировать своё мастерство.

Афиша Дня физкультурника.

15.00 — разминка-зарядка со спецназом УМВД России по Калининградской области. Зарядка со стражами порядка проводится традиционно по всей России.

15.15-торжественная церемония чествования и награждение ветеранов спорта, тренеров, организаторов физкультурного движения, спортсменов. До 17.00 будет работать площадка ГТО для желающих сдать нормативы.

17.00 — старт проекта «Ночь ГТО», в рамках которого всем участникам будет предоставлена возможность пройти полосу препятствий «Скаутского ралли» из 14 этапов, а также принять участия в схватках по арм-спорту для мужчин и дам, в зажигательных тренировках.

21.45 — Награждение победителей соревнований, закрытие праздника.

В течение всего дня все желающие смогут попробовать себя в различных видах спорта. Пройдут соревнования по арм-спорту, сап-сёрфу, байдаркам и каноэ, по скандинавской ходьбе.