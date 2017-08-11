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11:07 (мск), источник: Noi.md

Количество пересечений границы РМ иностранными гражданами увеличилось

В январе-июне количество пограничных переходов иностранных граждан, въезжающих в Республику Молдова, составило 1,7 млн. человек, увеличившись на 6,1% по сравнению с соответствующим периодом 2016 года.

Источник: Noi.md

По данным Национального бюро статистики, большинство иностранцев, которые пересекли государственную границу, были из Румынии — 55,7% (+0,6 п.п.), Украины — 27,4% (- 1.9 ПП), России — 8,0% (0,7 ПП), Болгарии — 1,7% (0,2 п.п.). Иностранцы предпочитали путешествовать автомобильным транспортом (81,1% от общего числа пересечений), воздушным транспортом (17,2%) и железнодорожным транспортом (1,6%). За этот период число пересечений границы гражданами Республики Молдова на выезде из страны составило 2,5 млн. человек — на 4,3% меньше, чем за аналогичный период 2016 года. Чаще всего для выезда из страны молдавские граждане использовали автотранспорт (86,3% от общего числа пересечений).

Национальное бюро статистики сообщает, что централизованные данные, предоставленные Управлением пограничной полиции, отражают информацию, полученную только на контрольно-пропускных пунктах государственной границы, находящихся под контролем официальных властей Республики Молдова.

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