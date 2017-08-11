Количество пересечений границы РМ иностранными гражданами увеличилось

По данным Национального бюро статистики, большинство иностранцев, которые пересекли государственную границу, были из Румынии — 55,7% (+0,6 п.п.), Украины — 27,4% (- 1.9 ПП), России — 8,0% (0,7 ПП), Болгарии — 1,7% (0,2 п.п.). Иностранцы предпочитали путешествовать автомобильным транспортом (81,1% от общего числа пересечений), воздушным транспортом (17,2%) и железнодорожным транспортом (1,6%). За этот период число пересечений границы гражданами Республики Молдова на выезде из страны составило 2,5 млн. человек — на 4,3% меньше, чем за аналогичный период 2016 года. Чаще всего для выезда из страны молдавские граждане использовали автотранспорт (86,3% от общего числа пересечений).