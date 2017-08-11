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11:06 (мск), источник: NewsKo

В Перми установят мемориальные доски Ивану Бобылёву и Михаилу Романову

В четверг, 10 августа, на совете по топонимике при главе Перми утвердили два предложения по установке мемориальных досок: на здании частной филармонии «Триумф» в память о посещении Перми Великим князем Михаилом Романовым и интерактивной мемориальной доски памяти Ивана Бобылёва у служебного входа в в Театр-Театр.

Предложение по увековечению памяти Михаила Романова на совет внесла управляющая частной филармонией «Триумф» Юлия Балабанова. Согласно проекту, одна из досок будет находиться на входе в «Триумф» со стороны улицы Ленина, вторая — в самом начале Старокирпичного переулка.

«Да, “Триумф” — не единственное здание в Перми, где бывал трагически погибший здесь последний из рода Романовых. Но идею члены совета одобрили единогласно. Все расходы по установке мемориальных досок возьмёт на себя владелец здания Александр Флегинский», — отметил руководитель краевой организации «Союза журналистов» Игорь Лобанов.

Второй проект установки интерактивной мемориальной доски, посвящённой художественному руководителю Пермского театра драмы Ивану Бобылёву, который руководил театром с 1967 по 2004 годы, внёс исполнительный директор Театра-Театра Анатолий Пичкалёв. Предложение также было одобрено.

Кроме того, были представлены и проекты переименования остановки общественного транспорта «Улица Геологов» в «Школа по каратэ» и установки памятника бывшему премьер-министру России Евгению Примакову, но члены советы посоветовали авторам доработать свои предложения.

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