Бригады «скорой» пересаживаются в новые кареты

Источник: Вести - Пермь

Это один из стандартных выездов реанимационной бригады Натальи Козенкиной, но сегодня — на новом автомобиле.

Наталья Козенкина, анестезиолог-реаниматолог: «У нас есть многофункциональность кресел, я могу работать с пациентом на период интубации».

Плюс к тому — расположение полок, порог, удобный для пожилых пациентов. Водитель разбирается в системе кондиционирования: теперь прогреть или охладить салон можно в считанные минуты.

Все это — требования нового ГОСТа. На подстанции Индустриального района, по словам руководителя, им теперь соответствует весь автопарк.

Сергей Юдин, заведующий подстанцией «Скорой медицинской помощи» Индустриального района г. Перми: «Получили мы 11 машин, одна из них специализированная. Соответствуют европейским стандартам».

Это особенно заметно на контрасте со старыми автомобилями «Скорой»: в таком виде они «дорабатывают» на центральной подстанции.

Зимой в Полазне прогнившие пороги приходилось затыкать старой одеждой.

В Гремячинске весной и осенью врачи в дополнение к чемоданчику берут цепи для буксующих колес. И вместо 10 минут добираются как минимум полчаса.

Владимир Мушарадский, фельдшер неотложной помощи ГБУЗ ПК «Гремячинская ЦРБ»: «Машины сыпятся, и все хуже и хуже. Ломаются чаще и ремонтируются дольше».