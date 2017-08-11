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11:05 (мск), источник: Вести - Пермь

Бригады «скорой» пересаживаются в новые кареты

Новые кареты скорой помощи из последнего пополнения парка приступили к работе. В августе в Пермь прибыли 35 машин на базе Ford Transit. Именно с Перми начинается масштабное обновление скорых. Как это работает?

Источник: Вести - Пермь

Это один из стандартных выездов реанимационной бригады Натальи Козенкиной, но сегодня — на новом автомобиле.

Наталья Козенкина, анестезиолог-реаниматолог: «У нас есть многофункциональность кресел, я могу работать с пациентом на период интубации».

Плюс к тому — расположение полок, порог, удобный для пожилых пациентов. Водитель разбирается в системе кондиционирования: теперь прогреть или охладить салон можно в считанные минуты.

Все это — требования нового ГОСТа. На подстанции Индустриального района, по словам руководителя, им теперь соответствует весь автопарк.

Сергей Юдин, заведующий подстанцией «Скорой медицинской помощи» Индустриального района г. Перми: «Получили мы 11 машин, одна из них специализированная. Соответствуют европейским стандартам».

Это особенно заметно на контрасте со старыми автомобилями «Скорой»: в таком виде они «дорабатывают» на центральной подстанции.

Зимой в Полазне прогнившие пороги приходилось затыкать старой одеждой.

В Гремячинске весной и осенью врачи в дополнение к чемоданчику берут цепи для буксующих колес. И вместо 10 минут добираются как минимум полчаса.

Владимир Мушарадский, фельдшер неотложной помощи ГБУЗ ПК «Гремячинская ЦРБ»: «Машины сыпятся, и все хуже и хуже. Ломаются чаще и ремонтируются дольше».

Всего по краю 205 бригад «Скорой»: первой шаг вперед сделала Пермь — в июле городские подстанции получили 52 новых «Газели», в августе — 35 машин на базе Ford Transit.

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