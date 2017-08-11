Итальянский пожарный разжигал огонь в лесах ради адреналина

Источник: Reuters

Расследование началось, когда стражи порядка заметили, что в районе близ города Павия (область Ломбардия) подозрительно часто стали возникать пожары.

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В итоге карабинеры засняли на камеры, как 28-летний мужчина разжигает огонь, а затем задержали нарушителя, который оказался пожарным.

На допросе этот человек заявил, что разжигал огонь, а потом — приезжал с коллегами тушить его, так как «хотел получить адреналин». По его словам, однажды он посмотрел американский сериал, в котором показывалось, как пожарные в США героически борются с огнем. Между тем, в районе на севере Италии, в котором работала его пожарная команда, огонь в лесах разгорается крайне редко. В итоге мужчина решил самостоятельно совершать поджоги, чтобы потом действовать подобно героям столь понравившегося ему сериала.