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10:55 (мск), источник: Вести Иркутск

Бионическую руку разработали для братчанина иркутские протезисты

Впервые в Иркутской области пациенту установили высокотехнологичный протез.

Источник: Вести Иркутск

Впервые в Иркутской области пациенту установили высокотехнологичный протез.

Специалисты Иркутского протезно-ортопедического предприятия разработали для жителя Братска бионическую руку. Он получил тяжелую травму на производстве и в результате врачи провели ампутацию. Немного стесняясь камер, он продемонстрировал, на что способен его протез стоимостью 2,5 млн рублей. Некоторые движения даются мужчине с трудом, но, как говорят врачи, пациент уже делает немалые успехи. Установка столь дорого протеза стала возможной благодаря программе реабилитации пострадавших при исполнении своих должностных обязанностей. Фонд социального страхования оплатил разработку и изготовление устройства. Помогли и специалисты из Санкт-Петербурга. Именно они обменялись опытом установки подобных аппаратов с иркутскими врачами.

— Этот процесс довольно дорогостоящий, впервые на территории Иркутска и иркутской области данный процесс был произведен. Установлен жителю нашего региона, — говорит и.о. заместителя управляющего ИРО Фонда социального страхования Евгений Дергоусов.

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