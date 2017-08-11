Бионическую руку разработали для братчанина иркутские протезисты
Впервые в Иркутской области пациенту установили высокотехнологичный протез.
Впервые в Иркутской области пациенту установили высокотехнологичный протез.
Впервые в Иркутской области пациенту установили высокотехнологичный протез.
Специалисты Иркутского
— Этот процесс довольно дорогостоящий, впервые на территории Иркутска и иркутской области данный процесс был произведен. Установлен жителю нашего региона, — говорит и.о. заместителя управляющего ИРО Фонда социального страхования Евгений Дергоусов.