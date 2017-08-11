Больше половины школ в Хабаровском крае готовы к новому учебному году

В Хабаровском крае продолжается подготовка школ к новому учебному году. Уже более половины общеобразовательных организаций региона подтвердили соответствие санитарным и противопожарным нормам. Полностью готовы к приёму детей учебные заведения в Комсомольске-на-Амуре, Амурском, Советско-Гаванском и Хабаровском районах.

Сейчас школы завершают текущие и капитальные ремонты зданий, благоустраивают территории, обновляют мебель и оборудование. Всего на подготовку общеобразовательных организаций в 2017 году муниципалитеты направили больше 190 миллионов рублей. Региональный бюджет выделил на эти цели больше 300 миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба правительства края, для соблюдения требований комплексной безопасности различные ведомства проверяют проверки работоспособность электро-, тепло- и водоснабжения, вентиляцию, автоматическую пожарную сигнализацию, систему отправки тревожных сигналов. Специалисты проводят дополнительный инструктаж для персонала и школьников.