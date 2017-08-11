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10:49 (мск), источник: Восток Медиа

Больше половины школ в Хабаровском крае готовы к новому учебному году

В общеобразовательных учреждениях завершают ремонты.

В Хабаровском крае продолжается подготовка школ к новому учебному году. Уже более половины общеобразовательных организаций региона подтвердили соответствие санитарным и противопожарным нормам. Полностью готовы к приёму детей учебные заведения в Комсомольске-на-Амуре, Амурском, Советско-Гаванском и Хабаровском районах.

Сейчас школы завершают текущие и капитальные ремонты зданий, благоустраивают территории, обновляют мебель и оборудование. Всего на подготовку общеобразовательных организаций в 2017 году муниципалитеты направили больше 190 миллионов рублей. Региональный бюджет выделил на эти цели больше 300 миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба правительства края, для соблюдения требований комплексной безопасности различные ведомства проверяют проверки работоспособность электро-, тепло- и водоснабжения, вентиляцию, автоматическую пожарную сигнализацию, систему отправки тревожных сигналов. Специалисты проводят дополнительный инструктаж для персонала и школьников.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что подписать акты о готовности к новому учебному году все общеобразовательные учреждения края должны до 18 августа. Всего в этом году в регионе за парты сядут более 142 тысяч школьников, из них более 16 тысяч — первоклассники.

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