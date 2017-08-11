Больше половины школ в Хабаровском крае готовы к новому учебному году
В общеобразовательных учреждениях завершают ремонты.
В общеобразовательных учреждениях завершают ремонты.
В Хабаровском крае продолжается подготовка школ к новому учебному году. Уже более половины общеобразовательных организаций региона подтвердили соответствие санитарным и противопожарным нормам. Полностью готовы к приёму детей учебные заведения в
Сейчас школы завершают текущие и капитальные ремонты зданий, благоустраивают территории, обновляют мебель и оборудование. Всего на подготовку общеобразовательных организаций в 2017 году муниципалитеты направили больше 190 миллионов рублей. Региональный бюджет выделил на эти цели больше 300 миллионов рублей.
Как сообщает
РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что подписать акты о готовности к новому учебному году все общеобразовательные учреждения края должны до 18 августа. Всего в этом году в регионе за парты сядут более 142 тысяч школьников, из них более 16 тысяч — первоклассники.