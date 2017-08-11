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10:59 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Екатеринбург вошел в ТОП-3 городов по числу онлайн-наркодилеров

Столица Урала уступила лишь Москве и Питеру.

Студенты Высшей школы экономики проанализировали рынок наркотиков на секретной интернет-площадке по продаже психоактивных веществ RAMP. Посредством написанного ими программного года они сравнили стоимость и распространенность самых популярных наркотиков, а также долю наркопреступлений в разных городах России.

Екатеринбург оказался главным региональным центром по онлайн-продажам запрещенных веществ в стране. Количество наркодилеров, промышляющих в Сети, в уральской столице составляет 40 человек. Выше показатели только у Москвы и Санкт-Петербурга — 123 и 50 барыг соответственно. При этом Екатеринбург оказался на 2 месте по продажам кокаина, передает «Уралинформбюро».

Авторы исследования отмечают, что за прошедшие с распада СССР десятилетия появилось много новых проблем — например, рост количества наркозависимых с 50 тысяч до 7,3 миллиона человек и широкое распространение китайских синтетических каннабиноидов. При этом положение дел в глубинах «темного интернета» разнится с тем, что «рисуют» в официальных сводках, подчеркивают исследователи.

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