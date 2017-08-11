Екатеринбург вошел в ТОП-3 городов по числу онлайн-наркодилеров

Студенты Высшей школы экономики проанализировали рынок наркотиков на секретной интернет-площадке по продаже психоактивных веществ RAMP. Посредством написанного ими программного года они сравнили стоимость и распространенность самых популярных наркотиков, а также долю наркопреступлений в разных городах России.

Екатеринбург оказался главным региональным центром по онлайн-продажам запрещенных веществ в стране. Количество наркодилеров, промышляющих в Сети, в уральской столице составляет 40 человек. Выше показатели только у Москвы и Санкт-Петербурга — 123 и 50 барыг соответственно. При этом Екатеринбург оказался на 2 месте по продажам кокаина, передает «Уралинформбюро».