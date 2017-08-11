Екатеринбург вошел в ТОП-3 городов по числу онлайн-наркодилеров
Столица Урала уступила лишь Москве и Питеру.
Столица Урала уступила лишь Москве и Питеру.
Студенты Высшей школы экономики проанализировали рынок наркотиков на секретной
Екатеринбург оказался главным региональным центром по
Авторы исследования отмечают, что за прошедшие с распада СССР десятилетия появилось много новых проблем — например, рост количества наркозависимых с 50 тысяч до 7,3 миллиона человек и широкое распространение китайских синтетических каннабиноидов. При этом положение дел в глубинах «темного интернета» разнится с тем, что «рисуют» в официальных сводках, подчеркивают исследователи.