В Челябинске латают самые аварийные участки

Источник: РИА "Новости"

Это — самые аварийные и в то же время популярные маршруты. Список формировался на основе статистики ГИБДД.

«После весеннего таяния снега были проведены объезды, выявлены наиболее аварийные участки дорог», — комментирует Сергей Орлов, заместитель директора Управления дорожных работ Челябинска.

По федеральной программе «Безопасные и качественные дороги» областной центр получил 700 миллионов рублей. На эти деньги специалисты отремонтируют полмиллиона квадратных метров полотна — это десятая часть общей площади города.

«Гарантийные сроки при интенсивности движения, которое существует в городе — даётся 3 года», — отмечает Алексей Струговец, директор по строительству и эксплуатации городских автомобильных дорог АО «Южуралмост».