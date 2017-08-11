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10:53 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В Челябинске латают самые аварийные участки

Дорожный ремонт в Челябинске должны закончить к октябрю. В соответствии с федеральной программой «Безопасные и качественные дороги» 13 улиц закатывают в новый асфальт, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Источник: РИА "Новости"

Это — самые аварийные и в то же время популярные маршруты. Список формировался на основе статистики ГИБДД.

«После весеннего таяния снега были проведены объезды, выявлены наиболее аварийные участки дорог», — комментирует Сергей Орлов, заместитель директора Управления дорожных работ Челябинска.

По федеральной программе «Безопасные и качественные дороги» областной центр получил 700 миллионов рублей. На эти деньги специалисты отремонтируют полмиллиона квадратных метров полотна — это десятая часть общей площади города.

«Гарантийные сроки при интенсивности движения, которое существует в городе — даётся 3 года», — отмечает Алексей Струговец, директор по строительству и эксплуатации городских автомобильных дорог АО «Южуралмост».

До конца недели дорожники закончат ремонт улицы Героев Танкограда, после техника отправится на проспект Победы. Помимо укладки асфальта, устанавливают новые светофоры, знаки, ограждения и наружное освещение.

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