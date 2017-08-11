В Челябинске латают самые аварийные участки

Это — самые аварийные и в то же время популярные маршруты. Список формировался на основе статистики ГИБДД.
«После весеннего таяния снега были проведены объезды, выявлены наиболее аварийные участки дорог», — комментирует Сергей Орлов, заместитель директора Управления дорожных работ Челябинска.
По федеральной программе «Безопасные и качественные дороги» областной центр получил 700 миллионов рублей. На эти деньги специалисты отремонтируют полмиллиона квадратных метров полотна — это десятая часть общей площади города.
«Гарантийные сроки при интенсивности движения, которое существует в городе — даётся 3 года», — отмечает Алексей Струговец, директор по строительству и эксплуатации городских автомобильных дорог АО «Южуралмост».
До конца недели дорожники закончат ремонт улицы Героев Танкограда, после техника отправится на проспект Победы. Помимо укладки асфальта, устанавливают новые светофоры, знаки, ограждения и наружное освещение.