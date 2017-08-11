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10:50 (мск), источник: РИА Крым

Из-за жары 12—14 августа в Крыму сохраняется чрезвычайная пожароопасность

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг — РИА Новости (Крым). Экстренное предупреждение по чрезвычайной пожароопасности сохраняется в Крыму 12—14 августа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РК.

«По данным Крымского управления гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12—14 августа в Крыму сохранится чрезвычайная пожароопасность», — говорится в сообщении.

В ведомстве напоминают, что в данный период категорически запрещается разводить костры, использовать мангалы и другие приспособления с открытым огнем, курить, бросать горящие спички и окурки, а также оставлять в лесу промасленный или пропитанный горючими материалами материал, запрещается заправлять топливом баки работающих двигателей внутреннего сгорания, кроме этого запрещено выжигать траву и стерню.

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), аномально высокие температурные показатели в Крыму связаны с африканским циклоном под названием «Люцифер», который охватил жарой всю Европу, южные регионы России, в частности, Крым и Краснодарский край.

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