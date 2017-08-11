Из-за жары 12—14 августа в Крыму сохраняется чрезвычайная пожароопасность

В ведомстве напоминают, что в данный период категорически запрещается разводить костры, использовать мангалы и другие приспособления с открытым огнем, курить, бросать горящие спички и окурки, а также оставлять в лесу промасленный или пропитанный горючими материалами материал, запрещается заправлять топливом баки работающих двигателей внутреннего сгорания, кроме этого запрещено выжигать траву и стерню.