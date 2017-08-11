Эксперты составили «анти-хит-парад» травмирующих детей мультфильмов
В Летней психологической школе МГУ студенты и преподаватели исследовали, среди прочего, мультфильмы. Результатом чего стали
В Летней психологической школе МГУ студенты и преподаватели исследовали, среди прочего, мультфильмы. Результатом чего стали
«Мел» публикует эти
Дело в том, что «мультфильм транслирует ребенку определенные модели поведения, которые в дальнейшем будут бессознательно восприняты им как правильные или неправильные». И если ребенку симпатичен герой или героиня, он — логично! — будет стремиться ему подражать: «Чем больше обаяния и харизмы у персонажей мультика, тем большим влиянием они обладают». Вот
Ну, а что выделывает энергетически переполненная Маша (тут уж не до «политических подтекстов») — мы все выпукло видели буквально миллиарды раз.
Итак, мультфильмы, которые психфаковцы МГУ рекомендуют:
«101 далматинец»;.
«Балто»;.
«Винни-Пух» (советская версия 1969 года);.
«Головоломка»;.
«Дамбо»;.
«Даша-путешественница»;.
«Зверополис»;.
«Король Лев»;.
Серия про Кота Леопольда;.
«Котенок по имени Гав»;.
«Красавица и чудовище»;.
«Леди и Бродяга»;.
«Лило и Стич»;.
«Малыш и Карлсон»;.
«Малышарики»;.
«Простоквашино»;.
«Скуби-Ду»;.
«Смешарики»;.
«Фиксики»;.
«Холодное сердце».
В свете вышесказанного некоторые позиции «чарта» видятся довольно спорными. Впрочем, второй список действительно довольно логичен (в контексте).
Стоп-лист:
«Школа монстров»;.
«Губка Боб — Квадратные штаны»;.
«Девочки из Эквестрии»;.
«Сорвиголова Кик Бутовски»;.
«Маша и Медведь»;.
«Миньоны»;.
«Свинка Пеппа»;.
«Том и Джерри»;.
«Финес и Фёрб».
Как пояснено, мультфильмы отобраны по следующим критериям:
Мотивационный — «мультфильм не должен побуждать ребенка к действиям, которые будут опасны для окружающих или его самого»;.
Эмоциональный — «мультфильм не должен вызывать у ребенка такие негативные чувства, как тревога или неуверенность в себе». То есть если в мультфильме обижают персонажа, с которым идентифицирует себя ребенок, — «это вредный мультфильм»;.
Познавательный — «мультфильмы должны адекватно передавать картину мира и пробуждать любознательность и интерес к исследовательской деятельности».
Конкретные примеры:
Оскароносная «Головоломка» учит не совершать поспешных поступков, стараться найти компромисс с близкими, учит, какими бывают и как проявляются базовые эмоции, учит тому, «что жизнь бывает не так уж проста, но в этом ее прелесть». Плюс — похвальная графика. Со «Свинкой Пеппой» все наоборот. «Герои нарисованы криво, что не способствует формированию эстетического вкуса у детей, персонажи шумны и наигранно радостны, их характеры уплощены и наивны, а еще они странно относятся друг к другу. Папа Свин, например, регулярно получает от дочери злые шутки про свой лишний вес, но на место маленькую наглую Пеппу не ставит». Полезен ли такой мультфильм ребенку? — риторически спрашивают психфаковцы.
Матерая идеологическая диверсантка Маша, по их мнению, тоже вся как облупленная: насмотревшись на ее проказы, «дети могут решить, что вседозволенность — вполне приемлемое поведение». Меж тем «родителям вряд ли хочется, чтобы их дочь сначала крушила все вокруг, а потом рыдала от вселенской несправедливости».