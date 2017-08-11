Эксперты составили «анти-хит-парад» травмирующих детей мультфильмов

«Мел» публикует эти хит-парад и, соответственно, анти-хит-парад с комментарием студентки четвертого курса вуза Марии Егоровой, объяснившей, почему многострадальных «Машу и медведя» психфак МГУ не рекомендует показывать детям.

Дело в том, что «мультфильм транслирует ребенку определенные модели поведения, которые в дальнейшем будут бессознательно восприняты им как правильные или неправильные». И если ребенку симпатичен герой или героиня, он — логично! — будет стремиться ему подражать: «Чем больше обаяния и харизмы у персонажей мультика, тем большим влиянием они обладают». Вот здесь-то и таится главная опасность: «Если ребенок будет ассоциировать себя с привлекательными персонажами, которые не созидают, а разрушают, он будет перенимать их модель поведения», — полагает эксперт.

Ну, а что выделывает энергетически переполненная Маша (тут уж не до «политических подтекстов») — мы все выпукло видели буквально миллиарды раз.

Итак, мультфильмы, которые психфаковцы МГУ рекомендуют:

«101 далматинец»;.

«Балто»;.

«Винни-Пух» (советская версия 1969 года);.

«Головоломка»;.

«Дамбо»;.

«Даша-путешественница»;.

«Зверополис»;.

«Король Лев»;.

Серия про Кота Леопольда;.

«Котенок по имени Гав»;.

«Красавица и чудовище»;.

«Леди и Бродяга»;.

«Лило и Стич»;.

«Малыш и Карлсон»;.

«Малышарики»;.

«Простоквашино»;.

«Скуби-Ду»;.

«Смешарики»;.

«Фиксики»;.

«Холодное сердце».

В свете вышесказанного некоторые позиции «чарта» видятся довольно спорными. Впрочем, второй список действительно довольно логичен (в контексте).

Стоп-лист:

«Школа монстров»;.

«Губка Боб — Квадратные штаны»;.

«Девочки из Эквестрии»;.

«Сорвиголова Кик Бутовски»;.

«Маша и Медведь»;.

«Миньоны»;.

«Свинка Пеппа»;.

«Том и Джерри»;.

«Финес и Фёрб».

Как пояснено, мультфильмы отобраны по следующим критериям:

Мотивационный — «мультфильм не должен побуждать ребенка к действиям, которые будут опасны для окружающих или его самого»;.

Ценностно-смысловой — «мультфильм должен формировать у ребенка систему общечеловеческих ценностей, например, рассказывать о важности доброты, дружбы, искренности и милосердия»;.

Эмоциональный — «мультфильм не должен вызывать у ребенка такие негативные чувства, как тревога или неуверенность в себе». То есть если в мультфильме обижают персонажа, с которым идентифицирует себя ребенок, — «это вредный мультфильм»;.

Познавательный — «мультфильмы должны адекватно передавать картину мира и пробуждать любознательность и интерес к исследовательской деятельности».

Конкретные примеры:

Оскароносная «Головоломка» учит не совершать поспешных поступков, стараться найти компромисс с близкими, учит, какими бывают и как проявляются базовые эмоции, учит тому, «что жизнь бывает не так уж проста, но в этом ее прелесть». Плюс — похвальная графика. Со «Свинкой Пеппой» все наоборот. «Герои нарисованы криво, что не способствует формированию эстетического вкуса у детей, персонажи шумны и наигранно радостны, их характеры уплощены и наивны, а еще они странно относятся друг к другу. Папа Свин, например, регулярно получает от дочери злые шутки про свой лишний вес, но на место маленькую наглую Пеппу не ставит». Полезен ли такой мультфильм ребенку? — риторически спрашивают психфаковцы.