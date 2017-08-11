Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в выходные

Источник: РИА Новости

«Сегодня через Москву проходит теплый атмосферный фронт. Уже через час-другой в облаках появятся прояснения, в первой половине дня местами возможны небольшие осадки в виде дождя, во второй половине дня будет без осадков. Температура сегодня в Москве +25… +27 градусов, по области от 23 до 28 градусов тела. Ветер юго-западный 3−8 метров в секунду», — рассказал специалист центра.

По данным «Фобоса», в субботу и воскресенье погоду в столичном регионе будет определять антициклон, поэтому ожидается преимущественно солнечная погода без осадков. Днем в столице 27−29 градусов тепла, по области от 26 до 30 градусов, по ночам столбики термометров опустятся до 15−18 градусов. Ветер переменный и слабый, 1−6 метров в секунду.