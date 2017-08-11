Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Первый канал» рассказал, почему не продлил контракт с Олешко
Найдены кардинальные различия между мужским и женским мозгом
Миллер высказался о транзите газа в Европу через Украину
Застройщики многоэтажек отказываются от балконов
Наталья Шкулева показала, как отдыхает с Малаховым (фото)
Женщина со странными бровями затмила выступление Трампа В сети обратили внимание на одну из представленных зрителям «жертв Obamacare»
Сергей Лазарев в образе Паттинсона из «Сумерек»: фото со съемок
СМИ: Андрей Малахов написал заявление об увольнении
Фото дня: подделку «Бугатти» готовы купить за 5 000 000 рублей
«Мерседес» изобрел новую подушку безопасности
США способны нанести по России внезапный ядерный удар – МО РФ
Поведение Порошенко в кабине МиГ29 сняли на камеру
Анастасия Стриженова и ее муж Петр отдыхают в Турции (фото)
39-летняя Екатерина Климова выглядит как подросток (фото)
СМИ: эксперт объяснил, кому принадлежит Керченский пролив
В РФ показали корабль с изгибающейся палубой – СМИ
Самая дешевая квартира в центре Москвы
Что будет с ценами на квартиры в новостройках
Фоторепортажи
10Извержение индонезийского вулкана Синабунг
10Перестрелка в здании Мособлсуда
11:08 (мск), источник: РИА Новости

Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в выходные

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Столицу ожидают солнечные и теплые выходные, к началу новой рабочей недели атмосферный фронт принесет в регион похолодание, сообщили РИА Новости в погодном центре «Фобос».

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +22° 83% 765 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: РИА Новости

«Сегодня через Москву проходит теплый атмосферный фронт. Уже через час-другой в облаках появятся прояснения, в первой половине дня местами возможны небольшие осадки в виде дождя, во второй половине дня будет без осадков. Температура сегодня в Москве +25… +27 градусов, по области от 23 до 28 градусов тела. Ветер юго-западный 3−8 метров в секунду», — рассказал специалист центра.

Читайте также
Как выжить в городе (и не только) в жару? Инструкция

По данным «Фобоса», в субботу и воскресенье погоду в столичном регионе будет определять антициклон, поэтому ожидается преимущественно солнечная погода без осадков. Днем в столице 27−29 градусов тепла, по области от 26 до 30 градусов, по ночам столбики термометров опустятся до 15−18 градусов. Ветер переменный и слабый, 1−6 метров в секунду.

«В воскресенье вечером к западным границам Московского региона приблизится холодный атмосферный фронт, который пройдет в ночь на понедельник через Москву. Прохождение фронта будет сопровождаться грозами с порывистым ветром. Соответственно, в начале следующей недели температура в столице понизится до 20−22 градусов тепла», — добавили синоптики.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 'Европа намерена капитулировать. Побеждать умеет только Россия'
'Вызвало отторжение'. Захарченко отказался от названия 'Малороссия'
СМИ узнали о планах США закрыть одно из российских генконсульств
Генпрокуратура РФ получила доступ к информационной системе ЖКХ
Макфол резко раскритиковал Трампа за похвалу Путину
МВД сократит сроки выдачи загранпаспортов россиянам
СМИ: террористы отправляли деньги сообщникам в США через eBay
Над Крымским мостом запретили летать ниже километра
АЛРОСА допустила брата шахтера к спасательной операции
Спорт
«Челси» и «Манчестеры» выходят на охоту: анонс нового сезона АПЛ В пятницу, 11 августа, стартует новый розыгрыш чемпионата Англии по футболу
Авто
540 тысяч рублей: новый рекорд транспортного налога на 1 машину Неназванному россиянину придется заплатить полмиллиона рублей за право владеть спорткаром
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Галкин высмеял переход Малахова с «Первого канала» на ВГТРК Популярный ведущий опубликовал в соцсети видео, на котором высказал свое мнение по поводу ухода своего коллеги по телеканалу
Недвижимость
Adidas закрывает розничные магазины в России
Эксперты рассказали, какие квартиры скупают петербуржцы
Сбербанк рекордно снизил ставки и первый взнос по ипотеке
Путин заинтересовался уплотнительной застройкой в Петербурге
Леди
Точка зрения: почему я считаю, что бодипозитив — это вранье Бьюти-редактор «Леди Mail.Ru» Марина Сютаева убеждена: те, кто на каждом углу кричит: «Я люблю свои лишние килограммы!» — совсем не уверены в этом
Дети
Елена Подкаминская выбрала для дочки древнее имя Звезда сериала «Кухня» поделилась подробностями родов.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Как обустроить пространство под лестницей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь