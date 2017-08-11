Два медвежонка временно поселились в питомнике «К-9»

Это четырёхмесячные брат с сестрой. Специалисты питомника дали им клички — Потап и Настя. Мать малышей, скорее всего, застрелили браконьеры. Из-за голода медвежата начали выходить к людям на вахтовый поселок в тайге. За лето косолапые не смогли бы набрать нужного веса на зиму и стали бы опасными шатунами. Медвежат привезли в питомник. Здесь их вырастят. А затем отпустят на волю в глухой тайге.