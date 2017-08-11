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11:15 (мск), источник: Вести Иркутск

Два медвежонка временно поселились в питомнике «К-9»

Двух осиротевших медвежат спасли сотрудники питомника «К-9». Накануне их привезли из Нижнеилимского района.

Источник: Вести Иркутск

Это четырёхмесячные брат с сестрой. Специалисты питомника дали им клички — Потап и Настя. Мать малышей, скорее всего, застрелили браконьеры. Из-за голода медвежата начали выходить к людям на вахтовый поселок в тайге. За лето косолапые не смогли бы набрать нужного веса на зиму и стали бы опасными шатунами. Медвежат привезли в питомник. Здесь их вырастят. А затем отпустят на волю в глухой тайге.

— На следующий год будем водить их в лес. Давать им добывать пищу самим. Показывать им будем. Медведю все равно легче прижиться снова в тайге, нежели другим животным. Ему намного проще, он всеядный, — говорит руководитель питомника «К-9» Вячеслав Славин.

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