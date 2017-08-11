Два медвежонка временно поселились в питомнике «К-9»
Двух осиротевших медвежат спасли сотрудники питомника «К-9». Накануне их привезли из Нижнеилимского района.
Двух осиротевших медвежат спасли сотрудники питомника «К-9». Накануне их привезли из Нижнеилимского района.
Это четырёхмесячные брат с сестрой. Специалисты питомника дали им клички — Потап и Настя. Мать малышей, скорее всего, застрелили браконьеры.
— На следующий год будем водить их в лес. Давать им добывать пищу самим. Показывать им будем. Медведю все равно легче прижиться снова в тайге, нежели другим животным. Ему намного проще, он всеядный, — говорит руководитель питомника «К-9» Вячеслав Славин.