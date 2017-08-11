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11:14 (мск), источник: АиФ Красноярск

Красноярцев приглашают принять участие в параде двойников

В конце августа по центру города пройдут двойники кино и мульт героев.

Парад двойников пройдет в Красноярске 27 августа. Участниками яркого шоу могут стать все желающие.

Как сообщают организаторы мероприятия, в этом году главной темой станут герои кино и мультфильмов XX века. Так, красноярцам предлагают перевоплотиться в Карлсона, кота Матроскина, Микки Мауса, Остапа Бендера, мушкетеров и других персонажей.

Организует парад молодежный центр «Зеркало». Для участия нужно только заполнить заявку. Посмотреть все подробности можно в группе мероприятия.

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