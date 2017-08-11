Красноярцев приглашают принять участие в параде двойников
В конце августа по центру города пройдут двойники кино и мульт героев.
В конце августа по центру города пройдут двойники кино и мульт героев.
Парад двойников пройдет в Красноярске 27 августа. Участниками яркого шоу могут стать все желающие.
Как сообщают организаторы мероприятия, в этом году главной темой станут герои кино и мультфильмов XX века. Так, красноярцам предлагают перевоплотиться в Карлсона, кота Матроскина, Микки Мауса, Остапа Бендера, мушкетеров и других персонажей.
Организует парад молодежный центр «Зеркало». Для участия нужно только заполнить заявку. Посмотреть все подробности можно в группе мероприятия.