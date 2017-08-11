Жаркие выходные ожидают жителей Иркутской области

Источник: AP 2017

Температура ночью +12,+17, в пониженных формах рельефа +3,+8, днём +27,+32, при облачной погоде +17,+22. В Иркутске в этот день будет малооблачная погода, без осадков, утром туман, ветер юго-восточный, восточный ночью 2−7 м/с, днём 5−10 м/с, температура ночью +12,+14, днём +27,+29.

13 августа в Иркутской области ожидается переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, грозы, днем в отдельных районах ливневые дожди, ветер юго-восточный 4−9 м/с, днем в западных районах северо-западный 5−10 м/с, при грозах порывы 15−20 м/с, температура ночью +13,+18, при прояснении +6,+11, днем +25,+30, при облачной погоде в западных районах +15,+20, в северных и верхнеленских районах местами до +34.