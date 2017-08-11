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11:08 (мск), источник: Baikal-info.ru

Жаркие выходные ожидают жителей Иркутской области

Как сообщает Иркутскгидромет, 12 августа в регионе прогнозируется переменная облачность, в отдельных районах небольшие кратковременные дожди, грозы, утром при прояснении туман, ветер юго-восточный, северо-восточный 5−10 м/с, днём порывы до 14 м/с.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +22° 83% 765 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: AP 2017

Температура ночью +12,+17, в пониженных формах рельефа +3,+8, днём +27,+32, при облачной погоде +17,+22. В Иркутске в этот день будет малооблачная погода, без осадков, утром туман, ветер юго-восточный, восточный ночью 2−7 м/с, днём 5−10 м/с, температура ночью +12,+14, днём +27,+29.

13 августа в Иркутской области ожидается переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, грозы, днем в отдельных районах ливневые дожди, ветер юго-восточный 4−9 м/с, днем в западных районах северо-западный 5−10 м/с, при грозах порывы 15−20 м/с, температура ночью +13,+18, при прояснении +6,+11, днем +25,+30, при облачной погоде в западных районах +15,+20, в северных и верхнеленских районах местами до +34.

14 августа прогнозируется переменная облачность, ночью в западных и центральных, днем в южных, верхнеленских и северных районах, по остальной территории местами небольшие и умеренные дожди, в отдельных районах ливневые дожди, грозы, град, ветер северо-западный 5−10 м/с, порывы 15−20 м/с, температура ночью +13,+18, при прояснении +3,+8, днем +18,+23, при облачной погоде +12,+17, в северо-восточных, местами в Катангском районах +27,+32.

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