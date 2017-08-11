Жаркие выходные ожидают жителей Иркутской области
Как сообщает Иркутскгидромет, 12 августа в регионе прогнозируется переменная облачность, в отдельных районах небольшие кратковременные дожди, грозы, утром при прояснении туман, ветер
Как сообщает Иркутскгидромет, 12 августа в регионе прогнозируется переменная облачность, в отдельных районах небольшие кратковременные дожди, грозы, утром при прояснении туман, ветер
Температура ночью +12,+17, в пониженных формах рельефа +3,+8, днём +27,+32, при облачной погоде +17,+22. В Иркутске в этот день будет малооблачная погода, без осадков, утром туман, ветер
13 августа в Иркутской области ожидается переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, грозы, днем в отдельных районах ливневые дожди, ветер
14 августа прогнозируется переменная облачность, ночью в западных и центральных, днем в южных, верхнеленских и северных районах, по остальной территории местами небольшие и умеренные дожди, в отдельных районах ливневые дожди, грозы, град, ветер