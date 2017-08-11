Новый размер прожиточного минимума утвердили в Хабаровском крае
За второй квартал 2017 года его величина составила 12952 рубля.
За второй квартал 2017 года его величина составила 12952 рубля.
Хабаровск, 11 августа, AmurMedia.
В Хабаровском крае утверждена новая величина прожиточного минимума на душу населения. Соответствующее постановление подписал губернатор Вячеслав Шпорт, сообщили ИА AmurMedia в
За второй квартал 2017 года средний размер показателя составил 12952 рубля. Для трудоспособного населения прожиточный минимум зафиксирован на уровне 13807 рублей. Для пенсионеров он равен 10492 рубля, для детей — 13386 рублей.
Расчет прожиточного минимума выполняется на основе данных Хабаровскстата о средних ценах на продукты питания в потребительской корзине, индексах потребительских цен на непродовольственные товары и услуги, обязательных платежах за отчетный квартал. Новые величины прожиточного минимума будут учитываться при предоставлении мер соцподдержки и социальной помощи населению края.