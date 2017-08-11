Новый размер прожиточного минимума утвердили в Хабаровском крае

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 11 августа, AmurMedia.

В Хабаровском крае утверждена новая величина прожиточного минимума на душу населения. Соответствующее постановление подписал губернатор Вячеслав Шпорт, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

За второй квартал 2017 года средний размер показателя составил 12952 рубля. Для трудоспособного населения прожиточный минимум зафиксирован на уровне 13807 рублей. Для пенсионеров он равен 10492 рубля, для детей — 13386 рублей.