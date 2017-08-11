Урал вошёл в топ-10 популярных мест отдыха в России
Урал вошёл в топ-10 популярных мест отдыха в России.
Урал вошёл в топ-10 популярных мест отдыха в России.
Ассоциация туроператоров страны составила летний рейтинг российских курортов. В топ-10 вошёл и Урал, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Самое популярное место — Черноморское побережье. Лидирует Сочи. Чаще всего едут в Адлер — на него приходится до 40% от всего внутреннего турпотока. Недельная поездка в августе (без перелёта) обойдется туристу в 25−28 тысяч рублей.
На верхних позициях рейтинга — Анапа и Геленджик. Россияне проводят там по 7−10 ночей, тратя, в среднем, 20−22 тысячи рублей.
Крым занимает 3−5 место в списке. И отдых здесь — дороже — 26−32 тысячи за неделю. Больше остальных россияне любят Ялту и Евпаторию.
Самым продолжительным отдыхом славятся Кавказские Минеральные Воды. На курортах Ставрополья туристы проводят 12−13 ночей, вероятно,
Путешествуют и до