Урал вошёл в топ-10 популярных мест отдыха в России.

Ассоциация туроператоров страны составила летний рейтинг российских курортов. В топ-10 вошёл и Урал, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Самое популярное место — Черноморское побережье. Лидирует Сочи. Чаще всего едут в Адлер — на него приходится до 40% от всего внутреннего турпотока. Недельная поездка в августе (без перелёта) обойдется туристу в 25−28 тысяч рублей.

На верхних позициях рейтинга — Анапа и Геленджик. Россияне проводят там по 7−10 ночей, тратя, в среднем, 20−22 тысячи рублей.

Крым занимает 3−5 место в списке. И отдых здесь — дороже — 26−32 тысячи за неделю. Больше остальных россияне любят Ялту и Евпаторию.

Самым продолжительным отдыхом славятся Кавказские Минеральные Воды. На курортах Ставрополья туристы проводят 12−13 ночей, вероятно, из-за их санаторного профиля. Путевка в августе сюда будет стоить, в среднем, 35−40 тыс. руб. — и это сумма без транспортных расходов.