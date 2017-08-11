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12:17 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Урал вошёл в топ-10 популярных мест отдыха в России

Урал вошёл в топ-10 популярных мест отдыха в России.

Ассоциация туроператоров страны составила летний рейтинг российских курортов. В топ-10 вошёл и Урал, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Самое популярное место — Черноморское побережье. Лидирует Сочи. Чаще всего едут в Адлер — на него приходится до 40% от всего внутреннего турпотока. Недельная поездка в августе (без перелёта) обойдется туристу в 25−28 тысяч рублей.

На верхних позициях рейтинга — Анапа и Геленджик. Россияне проводят там по 7−10 ночей, тратя, в среднем, 20−22 тысячи рублей.

Крым занимает 3−5 место в списке. И отдых здесь — дороже — 26−32 тысячи за неделю. Больше остальных россияне любят Ялту и Евпаторию.

Самым продолжительным отдыхом славятся Кавказские Минеральные Воды. На курортах Ставрополья туристы проводят 12−13 ночей, вероятно, из-за их санаторного профиля. Путевка в августе сюда будет стоить, в среднем, 35−40 тыс. руб. — и это сумма без транспортных расходов.

Путешествуют и до Санкт-Петербурга, Москвы, Подмосковья. Также в списке — Туапсе. Путёвка стоит около 20-ти тысяч. Восьмидневный тур в Калининград обойдется примерно в 26 тысяч. Влечет россиян и Алтай. За 13 дней придётся потратить 54 тысячи. Достопримечательностями Урала туристы готовы любоваться, не пожалев 42 тысяч рублей.

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