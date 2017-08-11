Три тонны перца из Казахстана не пустили в Омск
При осмотре грузы были обнаружены нарушения.
При осмотре грузы были обнаружены нарушения.
Вчера, 10 августа, на ФПК «Одесское» сотрудники Россельхознадзора задержали автомобиль, который вез перец из Республики Казахстан. Во время осмотра подкарантинной продукции был обнаружен ряд нарушений.
Управление Россельхознадзора по Омской области:
— На упаковках отсутствовала маркировка, содержащая информацию о наименовании продукции, стране её происхождения, экспорте и/или реэкспорте.
Перевозчик оштрафован, а груз отправили обратно в Казахстан.