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11:14 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

В Казани будет временно прекращено теле- и радиовещание

(Город Казань KZN.RU, 11 августа). С 14 по 28 августа в Татарстане будут проводиться плановые работы с отключением программ аналогового и цифрового эфирного телевидения и радиовещания.

По информации Министерства информатизации и связи РТ, с 8.00 до 18.00 будут отключены следующие каналы: «Первый канал», «Россия 1», «Татарстан», «Россия культура», «ТНВ», «Пятый канал», «Звезда», «Радио России», «Радио Татарстан», радио «Маяк», радио «Вести ФМ», радио «Ретро-ФМ», «Наше радио», а также программы первого и второго мультиплексов.

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