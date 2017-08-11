В Казани будет временно прекращено теле- и радиовещание

По информации Министерства информатизации и связи РТ, с 8.00 до 18.00 будут отключены следующие каналы: «Первый канал», «Россия 1», «Татарстан», «Россия культура», «ТНВ», «Пятый канал», «Звезда», «Радио России», «Радио Татарстан», радио «Маяк», радио «Вести ФМ», радио «Ретро-ФМ», «Наше радио», а также программы первого и второго мультиплексов.