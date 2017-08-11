На Кубани синоптики обещают понижение температуры воздуха

Краснодар. 11 авг. — Новая Кубань. Согласно последним прогнозам погоды, в субботу и воскресенье температура воздуха на территории Краснодарского края понизится на несколько градусов — в выходные синоптики обещают 34−36 градусов тепла. Для изнывающих от жары жителей и гостей региона есть хорошие новости — тенденция на снижение температуры сохранится и на следующей неделе, к середине которой диапазон температур будет 30−33 градусов.