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17:19 (мск), источник: Новая Кубань

На Кубани синоптики обещают понижение температуры воздуха

Уже в выходные аномальная жара пойдет на спад.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +23° 69% 764 мм рт. ст. 3 м/с

Краснодар. 11 авг. — Новая Кубань. Согласно последним прогнозам погоды, в субботу и воскресенье температура воздуха на территории Краснодарского края понизится на несколько градусов — в выходные синоптики обещают 34−36 градусов тепла. Для изнывающих от жары жителей и гостей региона есть хорошие новости — тенденция на снижение температуры сохранится и на следующей неделе, к середине которой диапазон температур будет 30−33 градусов.

Также на Кубань надвигается холодный фронт, из-за чего со следующей недели в регионе пройдут осадки. Дожди ожидаются практически во всех районах края.

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