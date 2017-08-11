На Покровке поселился Ждун
На Покровке в центре Москвы поселился Ждун, сообщает телеканал «Москва 24». Трикотажную игрушку посадили на лавке перед магазином, и любой желающий может присесть рядом с ним и сфотографироваться.
На Покровке в центре Москвы поселился Ждун, сообщает телеканал «Москва 24». Трикотажную игрушку посадили на лавке перед магазином, и любой желающий может присесть рядом с ним и сфотографироваться.
Художница Маргрит ван Брифорт из Нидерландов создала скульптуру Homunculus Loxodontus весной 2016 года. В январе 2017 года изображение этой скульптуры, названной Ждуном, стало популярным мемом в российском интернете.
По словам создательницы, она вдохновилась людьми, которые вынуждены часами напролет сидеть в очереди. Фантастическое животное представляет из себя помесь слона и насекомого.