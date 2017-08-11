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12:12 (мск), источник: РИА Новости

Мэр Новосибирска предложил обсуждать с жителями установку новых памятников

НОВОСИБИРСК, 11 авг — РИА Новости. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть считает, что установку любых памятников в городе нужно предварять широким общественным обсуждением.

Источник: РИА Новости

В пятницу инициативная группа по установке памятника Иосифу Сталину в Новосибирске сообщила, что обратилась к властям и в прокуратуру с требованием снести недавно установленный, но уже поврежденный вандалом памятник императору Николаю II и цесаревичу Алексею. Члены группы утверждают, что памятник был установлен на принадлежащей Новосибирской области земле незаконно, без необходимых согласований.

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«Радикальные взгляды с любого края опасны… Моя задача — не допустить столкновений, не допустить раскола в Новосибирске. А когда те или иные сторонники-приверженцы тех или иных взглядов говорят, “только наше должно быть принято, а все другие плохие” — это неправильно… Это может привести к серьезным последствиям», — сказал мэр журналистам, комментируя требования инициативной группы.

Он отметил, что «дискуссии дискуссиями», но он старается проводить политику в интересах большинства новосибирцев, чтобы удержать стабильность.

«Принимать решение об установке тех или иных символов считаю необходимым после широкого обсуждения и учета мнения большинства новосибирцев, чем мы и занимаемся», — сказал мэр.

Памятник императору Николаю II и цесаревичу Алексею открыли 16 июля в Новосибирске (до 1926 года назывался Ново-Николаевском) у собора имени Александра Невского. В митрополии отметили, что памятник Николаю II было решено возвести «во исполнение рекомендации Священного Синода» и по инициативе горожан. В мэрии заявляли, что заявок на установку памятника к властям города не поступало и монумент могут поставить только на территории РПЦ.

Спустя чуть более двух недель, в ночь на 1 августа местный житель топором повредил часть скульптуры. Полицейским он не объяснил причины поступка, возбуждено уголовное дело.

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