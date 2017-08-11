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12:10 (мск), источник: РИА Новости

Границы памятников природы обустроят в Новосибирской области

В рамках Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий в Новосибирской области планируется обустроить границы 10 памятников природы двух охранных зон.

Источник: РИА Новости

В список вошли «Буготакские сопки», «Пойменно-островной природный комплекс», «Улантова гора», «Черневые леса Салаира» (Тогучинский район), «Долина реки Издревая» (Новосибирский район), «Обская песчаная степь», «Озеро Сплавное», «Шарчинская степь» (Сузунский район), сообщается на официальном сайте Года экологии в России.

По их границам будут проложены противопожарные минерализованные полосы, будет убран и вывезен мусор, установлены 34 стенда с информацией о памятнике, его границах и ограничениях на его территории.

Работы уже стартовали на особо охраняемой природной территории «Улантова гора». На всех дорогах, ведущих к ООПТ, установлены информационные баннеры, а по границе созданы противопожарные полосы протяженностью 4 километра. В дальнейшем здесь планируют обустроить экологическую тропу.

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