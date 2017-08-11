Границы памятников природы обустроят в Новосибирской области

Источник: РИА Новости

В список вошли «Буготакские сопки», «Пойменно-островной природный комплекс», «Улантова гора», «Черневые леса Салаира» (Тогучинский район), «Долина реки Издревая» (Новосибирский район), «Обская песчаная степь», «Озеро Сплавное», «Шарчинская степь» (Сузунский район), сообщается на официальном сайте Года экологии в России.

По их границам будут проложены противопожарные минерализованные полосы, будет убран и вывезен мусор, установлены 34 стенда с информацией о памятнике, его границах и ограничениях на его территории.