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15:11 (мск), источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

В Волгоградской области укрепилась система мер социальной поддержки многодетных семей

Многодетным семьям Волгоградской области перечислили ежегодную выплату на детей школьного возраста. Мамы уже получили эти деньги и могут потратить их на подготовку детей к школе. Таких видов поддержки семей в нашем регионе несколько.

Источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

Дочки сами наводят порядок на участке и кормят животных. Семья Бочковых приехала в Волгоград из Одессы в далеком 2000 году. Сначала жили в квартире. Мысли о третьем ребенке подтолкнули задуматься о частном доме. Мечта сбылась. Причем сразу две — долгожданный сын Михаил и собственный дом с хозяйством. Сегодня эта семья, как и другие многодетные, получает поддержку от государства. Самая значимая — выплата за третьего и последующих детей.

Татьяна Никитина, начальник отдела социальных выплат семьям с детьми: «Предоставляется она семьям на детей в возрасте от рождения до 3 лет. И в этом особенность нашего региона. Потому что в других такую выплату ввели только при достижении ребенком полуторалетнего возраста, и в настоящее время размер этой выплаты составляет 8116 рублей».

Яна говорит, что социальная поддержка многодетных семей — программа нужная. Чтобы обеспечивать семью, родителям приходится много работать. Переживания за то, как дети проводят время, тревожат. Поэтому молодая мама особенно отмечает помощь в организации отдыха в оздоровительных лагерях.

— В этом году у меня дочка старшая ездила, младшая не попала, потому что они с тренером собираются ехать в 4-ю смену. А так ездили. Ей понравилось. Бесплатно все.

Сегодня семьям с тремя и более детьми доступны 18 видов социальной поддержки. Также до 70 тысяч рублей увеличен размер регионального родительского капитала при рождении третьего ребенка. Каждая многодетная семья получает три вида выплат: ежемесячная, ежеквартальная и ежегодная.

Специалисты утверждают, что за последние три года система мер социальной поддержки многодетных значительно укрепилась и имеет различные формы. Не обязательно денежные. Например, семьи могут получить земельные участки, а также возможность бесплатно посещать культурные мероприятия.

Ирина Адли, эксперт комитета социальной защиты населения Волгоградской области: «Каждая семья может найти то, что ей надо. Всего мер соцподдержки, выплачиваемых из областного бюджета, у нас в регионе 14. И молодым семьям, и студенческим, многодетным семьям, причем, когда оказывается помощь многодетным семьям, это не значит, как в некоторых регионах, что они лишаются каких-то других мер соцподдержки. То есть в совокупности, если посчитать, на каждого ребенка это ощутимая помощь».

Поддержка материнства и детства — приоритет долгосрочной стратегии развития Волгоградской области. Только в первом полугодии 2017 года многодетные семьи получили более 185 миллионов рублей.

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